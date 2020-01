Hiery stellt sich nicht mehr als Bayreuther FDP-Kreisvorsitzender zur Verfügung

Der Jahreswechsel wurde bei der FDP Bayreuth-Land mit einem Paukenschlag begangen. Bereits im Vorfeld der Kreishauptversammlung auf Burg Rabenstein in der Gemeinde Ahorntal hatte Prof. Dr. Hermann Hiery, „Gründungsvater“ und aktuell Landratskandidat der FDP im Landkreis Bayreuth, angekündigt, nicht erneut als Kreisvorsitzender zu kandidieren. Zum Nachfolger von Hr. Hiery als Vorsitzender des Kreisvorstandes wurde mit großer Mehrheit der 57jährige, selbstständige Stefan Bätz aus Neunkirchen am Main (Markt Weidenberg) gewählt. Im Anschluss der Wahlen dankte Stefan Bätz den knapp 20 anwesenden Parteimitgliedern für das Vertrauen und freute sich, mit einem tollen Vorstandsteam in das neue Jahr zu starten:

„Die FDP ist die starke, liberale Kraft der Mitte unserer Gesellschaft. In den kommenden Monaten werden wir daran arbeiten, dass unser Kreisverband mehr als bisher im Alltag der Menschen im Landkreis Bayreuth präsent ist. Mit 60 Kandidatinnen und Kandidaten ist die FDP-Kreistagsliste erstmals bis zum letzten Platz gefüllt und in Zukunft wollen wir im Kreistag Politik in Fraktionsstärke gestalten. Eines ist mir dabei ganz besonders wichtig: Entscheidungen auf Kreisebene müssen eine Maxime erkennen lassen. Das Leben der Menschen im Landkreis findet nicht in Bayreuth, sondern vor Ort vom Fichtelgebirge bis in die Fränkische Schweiz statt.“

Das neue Vorstandsteam der FDP Bayreuth-Land vereint nicht nur Generationen, sondern auch die Regionen im Landkreis. Als stellvertretende Kreisvorsitzende wurden der 31jährige Polizeibeamte und Abgeordnetenreferent Christian Weber aus Pottenstein und der Sozialbetriebswirt, Heimleiter und Sportökonom Michael Sandner aus Glashütten gewählt. Christian Weber ist u.a. Bezirksvorsitzender der Jungen Liberalen JuLis Oberfranken. Michael Sandner ist Präsident des Deutschen Dart Verbandes.

Ergänzt wird der Kreisvorstand durch den wiedergewählten Schatzmeister Ferdinand Schmieder (22) aus Seybothenreuth und den 23jährigen Timo Nützel als Schriftführer. Darüber hinaus gehören dem Vorstand vier Beisitzer an: Der 1. Vorstand der Reit- und Fahrgemeinschaft Pegnitz-Buchau Roland Schmieder, Thomas Gross aus Weidenberg sowie Sven Wedewardt aus Glashütten und Heiko Adelhardt aus Speichersdorf.