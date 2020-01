„Kriminell, absurd, magisch“ – Bamberger Krimi-Schriftstellerin Friederike Schmöe liest

Sie hat mehr als 30 Romane veröffentlicht und gehört zu den erfolgreichsten Krimi-Autorinnen der Region. Mit ihrem 2005 erschienen Roman „Maskenspiel“ begründete sie das Lokal-Krimi-Genre in der Domstadt. Am Donnerstag, 16. Januar, um 19.30 Uhr wird die Bamberger Krimi-Schriftstellerin Friederike Schmöe bei der Lese- und Kleinkunstbühne „Wort:Laut!“ in der Poetry Art-Galerie, Nürnberger Straße 23 in Bamberg Auszüge aus ihren aktuellen Romanen lesen. Zusätzlich tritt an diesem Abend der Bamberger Zauberkünstler Timm Full auf, der eines der ältesten Kunststücke der Zaubergeschichte präsentieren wird. Zudem wird es Biergedichte des verstorbenen Bamberger Maler-Poeten Sigi Hirsch zu hören geben sowie einen absurden Theater-Dialog. Moderiert wird der Abend von Gabi Hainke-Hirsch und Frank Gundermann. Der Eintritt ist frei. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl (25 Sitzplätze) wird um eine Anmeldung per E-Mail an frank.gundermann@gmx.de oder telefonisch unter 0951/20 83 103 (AB) gebeten. Weitere Infos gibt es unter www.wortlaut-bamberg.de