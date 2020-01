Stadt Bamberg sammelt Führerscheine ein

ÖPNV-Abo statt Führerschein: Umtauschaktion erfolgreich gestartet

Wer in Bamberg freiwillig und dauerhaft seinen Führerschein abgibt, der bekommt seit dem Jahreswechsel ein Jahr lang die „Bamberger Einkaufskarte“ im Wert von über 250 Euro geschenkt. Roswitha Wagner aus der Gereuth zählte an diesem Mittwoch zu den ersten Bambergern, die in der Führerscheinstelle des Straßenverkehrsamts ihren „Lappen“ abgegeben haben. Als Dankeschön für die Entschlossenheit gab‘s das kostenlose Ticket für den Stadtbus aus den Händen von Oberbürgermeister Andreas Starke.

Schwer sei es ihr schon gefallen, nach 55 Jahren den Führerschein endgültig abzugeben, berichtete Roswitha Wagner am Mittwoch dem Oberbürgermeister: „Doch nachdem ich mich gesundheitlich nicht mehr so fit fühle und auch mein Sehfeld eingeschränkt ist, hat die Vernunft gesiegt“, gab die resolute Dame aus der Gereuth unumwunden zu. Lachender Dritter sei ihr Enkelsohn, der bereits vor drei Jahren Omas Auto zum 18. Geburtstag geschenkt bekommen hat: „Seither sitze ich nur noch auf dem Beifahrersitz“, sagte die passionierte Autofahrerin und konnte sich das Schmunzeln nicht verkneifen.

Roswitha Wagner ist nicht die Einzige, die aus diesem Grund seit Jahreswechsel in der Führerscheinstelle an der Moosstraße vorbeigeschaut hat: An den ersten vier Tagen des neuen Jahres