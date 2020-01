Malteser Hilfsdienst Bamberg e.V. freut sich über eine Spende in Höhe von 2247 Euro

Weihnachtsgeschenk für den Herzenswunsch-Krankenwagen

„A schöna Leich“ spielte 2.247 Euro für die Herzenswünsche Todkranker ein

Über eine Weihnachtsüberraschung der besonderen Art konnte sich der Herzenswunsch-Krankenwagen des Malteser Hilfsdienstes e.V. Bamberg freuen. Kurz vor den Festtagen überreichten die beiden Mitglieder der Gangolfer Kreuzgangspiele, Michael Kerling und Norbert Krines, einen Scheck über 2247 Euro.

Unter dem Titel „A schöna Leich“ veranstalten Michael Kerling und Norbert Krines seit 2016 einen musikalisch-literarischen Leichenschmaus in der Gönninger-Kapelle auf dem städtischen Friedhof. An drei Abenden um Allerheiligen herum behandeln sie und ihr Ensemble aus Musikern und Laienschauspielern auf kabarettistische, aber auch auf nachdenkliche Weise die Themen Tod und Vergänglichkeit. „Es ist uns wichtig, dieses heikle Thema in unserer auf Fitness und Jugend ausgerichteten Zeit für ein paar Abende wieder in den Fokus zu rücken. Deshalb laden wir zu jeder Lesung einen ‚Fachmann‘ auf dem Gebiet ein und unterhalten uns während der Lesung über seine Arbeit“, erklärt Norbert Krines, „Wir hatten in den letzten Jahren Gespräche mit einer Ärztin, einem Priester und einem Bestatter. Die Idee des Herzenswunsch-Krankenwagens hatte uns beide sofort begeistert, sodass wir gesagt haben: Das wollen wir unterstützen!“

Als Ergebnis dieser Unterstützung konnten die beiden Mitglieder der Kreuzgangspiele St. Gangolf nun einen Scheck über 2247 Euro überweisen, die durch Spenden und Eintrittsgelder eingespielt wurden. Christian Meyer, Referatsleiter Notfallvorsorge in der Diözesan-Geschäftsstelle und Projektkoordinator, freute sich sehr über das Weihnachtsgeschenk.

Mit dem Herzenswunsch-Krankenwagen erfüllt der Malteser Hilfsdienst e.V. schwerstkranken oder sterbenden Menschen einen letzten Wunsch. „Es geht darum, auf dem letzten Weg noch mal ein wenig Lebensmut und Freude zu schenken und vor allem Selbstbestimmtheit zu geben“, weiß Christian Meyer, „sodass es eben einen Tag lang nicht um die Krankheit oder das Sterben, sondern nur um den Menschen und seinen Wunsch geht.“

Der Malteser Hilfsdienst e.V. finanziert den Herzenswunsch-Krankenwagen aus Eigenmitteln und Spenden. Die Fahrt mit dem als Rettungswagen ausgestatteten Fahrzeug ist für die Patienten kostenlos und bringt sie an den Ort ihres letzten Herzenswunsches. Daher dankte Christian Meyer den beiden engagierten Laienschauspielern und ihrem Ensemble für das großzügige Geschenk.