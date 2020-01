„Lange Nacht der Orientalistik“ in Bamberg: Unter anderem mit iranischer Trommelkunst

„Hands on – Bambergs Forschung live“ lädt zu Vorträgen, Schnuppersprachkursen, Museumsführung und Kulturprogramm ein

Die Reihe „Hands on – Bambergs Forschung live“ setzt am Samstag, 11. Januar 2020, ihren Fokus auf das Institut für Orientalistik an der Universität Bamberg: Ab 18 Uhr bietet die „Lange Nacht der Orientalistik“ die Gelegenheit, alle sieben Disziplinen des Instituts im Gebäude am Schillerplatz 17, Bamberg kennenzulernen: Das Programm gibt Einblicke in die Allgemeine Sprachwissenschaft, Arabistik, Iranistik, Islamische Kunstgeschichte und Archäologie, Islamwissenschaft, Judaistik und Turkologie. Die Veranstaltung ist öffentlich und kostenfrei.

Besucherinnen und Besucher erwarten Einblicke in unterschiedliche Arbeitsbereiche und Forschungsfelder. Gäste können in Schnupperkursen verschiedenen Sprachen wie dem Hebräischen, Persischen oder Urdu begegnen und an einer Führung durch das Universitätsmuseum für Islamische Kunst teilnehmen. Neben kurzweiligen Fachvorträgen, beispielsweise zum Menschenbild im Koran, berichten Studierende von Exkursionen nach Tadschikistan oder Israel und stellen Reisefotografien aus. Studieninteressierte erhalten Informationen über die im Institut angebotenen Studiengänge. Außerdem gibt es zu fortgeschrittener Stunde persisches Theater, libanesische Kurzfilme und mit dem Programmpunkt „Rhythmen aus tausendundeiner Nacht“ eine Einführung in die iranische Trommelkunst.

Die Reihe „Hands on – Bambergs Forschung live“ lädt bis Februar 2020 zu öffentlichen Workshops, Kooperationen mit Schulen, Ausstellungen, einem Film-Festival, Lesungen und Vorträgen in die Universität Bamberg ein. Das Programm bietet praktische Einblicke in die Forschung verschiedener kleiner Disziplinen und ist Teil der Kleine Fächer-Wochen 2019/2020. Mit 29 kleinen Fächern, darunter auch die der Orientalistik, hat die Universität Bamberg gemessen an der Gesamtfächerzahl bayernweit die Nase vorn. Ziel der Kleine Fächer-Wochen ist es, den wissenschaftlichen Wert, die gesellschaftliche Relevanz und die Bildungsmöglichkeiten dieser Disziplinen vor- und herauszustellen.

Weitere Informationen und das komplette Programm unter: www.uni-bamberg.de/arabistik/news