Die zweite Fußballmannschaft des 1. FC Nürnberg holte sich den Turniersieg in Gräfenberg beim diesjährigen Raiffeisen-Cup

Gräfenberg. Die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg holte sich den Turniersieg beim diesjährigen Raiffeisen-Cup zu dem, wie auch in den Vorjahren der TSV 09 Gräfenberg eingeladen hatte. So standen sich in der Gruppe A der TSV 09 Gräfenberg, der 1. FC Nürnberg II, der TSV Kornburg und der SV Schwaig gegenüber. In der Gruppe B traten der TSV Buch, der SV Langensendelbach, der 1. FC Kalchreuth und der 1. SC Feucht an.

Dass es die zwei teilnehmenden Mannschaften aus dem Landkreis Forchheim bei so Hochkarätern schwer haben werden, war von Anfang an klar.

Die Gruppe A schloss nach der Vorrunde beim 26. Heilig-Dreikönigs-Turnier mit folgendem Ergebnis:

FC Nürnberg II mit 7 Punkten und 13:2 Toren SV Schwaig mit 6 Punkten und 7:5 Toren TSV Kornburg mit 4 Punkten und 7:6 Toren TSV 09 Gräfenberg mit 0 Punkten und 1:15 Toren

Die Gruppe B schloss nach der Vorrunde mit folgenden Ergebnissen.

SC Feucht mit 9 Punkten und 14:3 Toren TSV Buch mit 4 Punkten und 6:8 Toren SV Langensendelbach mit 3 Punkten und 5:7 Toren FC Kalchreuth mit 1 Punkt und 3:10 Toren

Das Turnier war wie in den Vorjahren nicht nur exzellent organisiert, sondern auch hochklassig besetzt.

Spielverlauf erstes Halbfinale: SV Schwaig gegen 1. SC Feucht: 1:0, 1:1, Seitenwechsel, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, Das Neunmeterschießen gewinnt der 1. FC Feucht mit 3:2

Spielverlauf zweites Halbfinale : 1. FC Nürnberg II gegen TSV Buch: 1:0, 1:1, 2:1, Seitenwechsel, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 6:2

Spiel um Platz 3: SV Schwaig gegen TSV Buch: 0:1, Torwart von Schwaig sieht gelb/rot und in Unterzahl erzielt der jetzt im Tor stehende Stürmer den Ausgleich zum 1:1.

Nach dem Seitenwechsel geht Buch mit 2:1 in Führung und Schwaig gleicht Sekunden vor Schluss aus. Das Neunmeterschießen gewinnt Buch mit 4:2.

Finale: 1. SC Feucht gegen 1. FC Nürnberg II: 0:1, 0:2, Seitenwechsel, 0:3, 0:4, 0:5, 0:6, 0:7