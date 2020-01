Igensdorfer Schreinermeister im BR Fernsehen

BR Fernsehen: Frankenschau, Sonntag, 5. Januar 2019, 17.45 Uhr

Keine Schwestern, keine Ärzte: Engpass im Kreißsaal (Haßfurt/Unterfranken)

Die Zahl der Geburten in Bayern steigt, nicht aber die der Hebammen und Geburtshelfer. Ein großes Problem. Da Hebammen vielerorts fehlen, müssen immer mehr Geburtshilfestationen zeitweise schließen – manche sogar auf Dauer. Viele werdende Eltern sorgen sich, da für manche die Anfahrtswege in den Kreißsaal länger werden. Ein weiteres Problem: Kleinere Krankenhäuser erwirtschaften mit ihren Geburtshilfestationen Defizite. Bei weniger als 800 Geburten im Jahr zahlen die Kliniken drauf.

Untergang im Bombenhagel: Das Kriegsende in Nürnberg (Mittelfranken)

Bis zum 20. April 1945 legten die Luftangriffe der Alliierten Nürnberg in Schutt und Asche. In den Bunkern kämpften die Einwohner ums Überleben. Zeitzeugen schildern ihre Erlebnisse. In einigen der unterirdischen Anlagen steht die damalige Technik noch heute. Nicht öffentlich zugänglich, doch mit dem Historiker Michael Kaiser durfte der BR in die Bunker hinunter.

Venen, Bänder, Knochen: Anatomie zum Anfassen (Coburg/Oberfranken)

Bis ins kleinste Detail naturgetreu nachempfunden, fertigt die Firma SOMSO aus Coburg anatomische Modelle. Schüler und Studenten erlernen anhand dieser Modelle die Funktionen und anatomischen Zusammenhänge des menschlichen Körpers. Auch bei Zoologen und Botanikern sind die Modelle aus dem Tier-und Pflanzenreich geschätzt und gefragt. Über tausend Modelle hat SOMSO im Portfolio. Alle Produkte werden am Standort Coburg gefertigt. Moderne Technik und traditionelle Handarbeit machen die Modelle einzigartig und so behauptet sich der kleine Betrieb mit seinen 160 Mitarbeitenden gegen die Konkurrenz aus Fernost.

Für den Smoking: Eine Fliege aus Holz (Igensdorf/Oberfranken)

Dass Schreinermeister Martin Kögel einmal Fliegen aus Holz designed, hätte er sich nicht träumen lassen. Im oberfränkischen Igensdorf ist die Schreinerei Kögel seit 1881 in Meisterhand. Fenster, Türen, Treppen, Möbel und alles was dazu gehört, werden hier gefertigt. Jetzt, in der achten Generation, hat sich der junge Schreinermeister Martin Kögel – man könnte fast sagen – ein wenig weiter aus dem Fenster gelehnt. Als ein Kumpel im September 2017 zur Hochzeit eine Fliege aus Holz tragen wollte, kam er mit seiner Idee auf Martin Kögel zu. Der kreative 26-Jährige fackelte nicht lange herum und so wurde aus einer Eintagsfliege quasi eine Geschäftsidee.

Die Stars von morgen: Casting im Klassenzimmer (Hilpoltstein/Mittelfranken)

Zwischen Matheunterricht und Sport geht es für rund 30 Schülerinnen und Schüler des Hilpoltsteiner Gymnasiums um eine begehrte Rolle in einem Theaterstück. Das Besondere: Das Castingteam kommt dabei direkt in ihr Klassenzimmer und ist fast 70 Jahre alt. Valerie und Sieghard Hellmann sind eines der ältesten Castingteams Deutschlands. Der Nürnberger Regisseur Jean-François Drozak schickt die Senioren an Projektschulen in ganz Bayern, um nach jungen Schauspieltalenten zu suchen.

Närrisches Jubiläum: 66 Jahre Schwarze Elf (Schweinfurt/Unterfranken)

Am 14. Februar 2020 heißt es wieder: Fastnacht in Franken. Soviel sei verraten: die Fastnachtgesellschaft Schwarze Elf spielt auch heuer wieder in Veitshöchheim eine Rolle. Die Schweinfurter Narren bereichern seit Jahren das Programm der Kultsendung, z.B. durch Büttenredner Peter Kuhn. 1954 wurde die Faschingsgruppe „Schwarze Elf“ von der Kolpingsfamilie Schweinfurt gegründet.

