FC Eintracht Bamberg – Vizesieger im Hallenturnier des SV Memmelsdorf

Die Fußballer des FC Eintracht Bamberg haben am Montag (30. Dezember) das Fußball Hallenturnier des SV Memmelsdorf als Vize abgeschlossen. Im Endspiel unterlagen die Domreiter der DJK Don Bosco Bamberg mit 3:4. In das Finale zogen die Bamberger durch einen Sieg in der Vorrunde gegen den SV Dörfleins (2:0), einem torloses Remis gegen den SV Weichendorf und einen 4:2 Erfolg gegen den gastgebenden SV Memmelsdorf. Im Halbfinale setzten sich die Domreiter mit 3:1 gegen den TSV Schammelsdorf durch.

Weiter geht es für den FCE am kommenden Samstag, 4. Januar, mit dem Hallenturnier des ASV Sassanfahrt in Hirschaid und einen Tag später beim Hallenzauber des TSC Bamberg in Stegaurach. Sein eigenes Turnier um den Domreiter Hallencup führt der FC Eintracht Bamberg am 23. Februar 2020 durch.