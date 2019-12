Bamberg – U13- Fußballer ermitteln Stadtmeister 2020

Bei der U13-Fußball-Hallenkreismeisterschaft, die am kommenden Samstag (4. Januar) ausgetragen wird, macht der Stadtverband für Sport Bamberg seine erste Aufwartung im neuen Jahr – erster Vorsitzender Wolfgang Reichmann wird an der Meisterschaft und bei der Siegerehrung des Stadtmeisters teilnehmen. Dabei wird der ehemalige Sportreporter des Bayerischen Rundfunks die neuen Medaillen zusammen mit Vertretern des Meisterschaftsausrichters FC Eintracht Bamberg an den Stadtmeister überreichen. Die neuen Medaillen hat der Stadtverband für Sport mit Unterstützung der Stadt Bamberg gekauft, „sie sind n och schöner, noch attraktiver, noch wertvoller“, kündigt Wolfgang Reichmann im Vorfeld der Meisterschaft an. Entworfen wurde der neue Halsschmuck von Stadtverbands- Webmasterin Sibylle Kretzschmar. Beginn der Meisterschaft ist am Samstag um 9:00 Uhr, ausgetragen werden die Spiele in der Sporthalle am Georgendamm in Bamberg, Innere Löwenstraße 19. Den vollständigen Spielplan gibt es im Anhang.