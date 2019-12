FC Burk lädt zum bunten Faschingstreiben in das Sportheim ein / Weiber- und Kinderfasching

Burk (ha) – Die Burker Faschingstage 2020 starten am Sonntag, den 26. Januar von 14 bis 17 Uhr mit einem Kinderfasching. Der Eintritt kostet hier zwei Euro. Am Donnerstag, den 20. und Freitag, den 21. Februar findet wieder der inzwischen schon legendäre Burker Weiberfasching im Doppelpack statt. Nachdem die Veranstaltungen in den letzten Jahren mit mehreren Hundert Besucherinnen ausverkauft waren, empfiehlt sich die begehrten Ticket zum Preis von 9,90 Euro bereits im Vorverkauf zu sichern. Karten für den Weiberfasching gibt es unter burker-weiberfasching@gmx.de oder Weiberfasching@fcburk.de. Der Eintritt ist hier ausschließlich für Personen ab 18 Jahren zulässig. Am Rosenmontag, den 24. Februar findet ab elf Uhr eine Schlachtschüssel im Sportheim statt. Den Abschluss des närrischen Treibens macht dann am Faschingsdienst, den 25. Februar von 14 bis 17 Uhr ein zweiter Kinderfasching. Der FC Burk freut sich auf Ihren Besuch.