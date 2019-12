Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 26.12.2019

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 26.12.2019

BAMBERG. Am 1. Weihnachtsfeiertag zwischen 09.15 Uhr und 11.15 Uhr wurde ein schwarzer Ford Tourneo im Bereich des Bamberger Domplatzes von einem Unbekannten angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

BAMBERG. Am Mittwochvormittag gegen 09.15 Uhr sollte ein 32jähriger nahe des Hainparks einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Der Mann folgte jedoch nicht den Anweisungen der Polizeibeamten und flüchtete stattdessen mit seinem Mountainbike in die Parkanlagen. Kurze Zeit später konnte der Mann im Hain angetroffen werden – ohne Fahrrad. Ein – aus einem nahen Weiher ragender – Fahrradlenker gab allerdings einen deutlichen Hinweis zum Verbleib des hochwertigen, vollgefederten Mountainbikes. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen verhärtete sich der Verdacht, dass das besagte Fahrrad gestohlen wurde. Im Folgenden konnten bei dem Beschuldigten und in dessen Wohnbereich sowohl diverse Betäubungsmittel als auch Aufbruchswerkzeug aufgefunden werden. Der Mann wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft Bamberg vorläufig festgenommen und am heutigen Donnerstag einem Richter vorgeführt.

BAMBERG. Eine aus ihrer Station des Klinikums Bamberg abgängige 84jährige führte am 1. Weihnachtsfeiertag, in der Zeit zwischen 11.00 Uhr bis 13.30 Uhr, zu intensiven Suchmaßnahmen der Polizei im Bereich des Klinikums. In diesem Rahmen war unter anderem ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Aufgrund der kühlen Temperaturen und dem körperlichen Zustand der Dame war von einer hohen Gefahr für deren Gesundheit auszugehen. Die Vermisste konnte letztlich unversehrt innerhalb des Klinikums gefunden und in ihr Zimmer zurückgebracht werden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 26.12.2019

HALLSTADT. Am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertages schoss ein Unbekannter mit seiner Softairpistole auf ein Haus in der Königshofstraße. Dabei wurde ein Rolladensegment beschädigt und es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Wer kann Hinweise auf den Täter geben oder hat etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel.-Nr. 0951/9129-310 entgegen.

EBRACH. Am ersten Weihnachtsfeiertag parkte in der Mittagszeit ein weißer Seat Leon in der Bahnhofstraße. In dieser Zeit wurde der Pkw von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren und an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und flüchtete. An dem Seat entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel.-Nr. 0951/9129-310 entgegen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 26.12.2019

Bayreuth. Gleich zwei Verkehrsteilnehmer mussten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ihre Fahrzeuge nach einer Verkehrskontrolle an Ort und Stelle abstellen und auf andere Art den Heimweg antreten.

Gegen 19:10 Uhr wurde zunächst eine 19-jährige aus Erlangen mit ihrem Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein anschließend durchgeführter Urintest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Einige Stunden später, gegen 23:40 Uhr, wurden die Beamten auf einen 43 jährigen Verkehrsteilnehmer aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,7 Promille. Auch in diesem Fall musste eine mögliche Weiterfahrt unterbunden werden. Beide Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 26.12.2019

Kirchehrenbach. Zwischen 24.12.2019, 16.00 Uhr, und 25.12.2019, 10.00 Uhr, stieß ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in Kirchehrenbach, Eichangerstraße, beim Vorbeifahren oder Rangieren, gegen einen geparkten Pkw. Es entstand Sachschaden von ca. 1000 Euro. Zeugen des Vorfalles mögen sich bei der PI Ebermannstadt melden.

Gräfenberg. Am Mittwochmorgen wurden in Gräfenberg, Bereich Egloffsteiner Straße / Kasberger Straße / Luitpoldweg insgesamt vier geparkte Fahrzeuge durch einen bisher unbekannten Täter mit massiver Gewalt angegangen und beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 14000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können werden gebeten, sich bei der PI Ebermannstadt zu melden.

Gößweinstein. Zwischen Montagmorgen und Dienstagabend entsorgte ein bisher unbekannter Täter in einem Waldgrundstück zwischen Kleingesee und Stadelhofen, unweit der Staatsstraße 2191, mehrere Esszimmerstühle. Hinweise auf den Umweltfrevler erbittet die Polizei in Ebermannstadt.

Ebermannstadt. Am Mittwoch, gegen 17.00 Uhr, wurde in Ebermannstadt, Zum Breitenbach, Nähe Ärztehaus, ein Mobiltelefon gefunden. Der Verlierer möchte sich bei der PI Ebermannstadt melden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 26.12.2019

Keine presserelevanten Meldungen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach vom 26.12.2019

Keine presserelevanten Meldungen.