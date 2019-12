Letzte Gürtelprüfung in 2019 beim 1. Shotokan Karate Zentrum Forchheim

Nachdem der Deutsche Karate Verband ab dem kommenden Jahr eine neue Prüfungsordnung verabschiedet hatte, luden die Forchheimer Shotokan Karatekas ihre Aspiranten zur letzten Prüfung im zu Ende gehenden Jahr und der noch bestehenden Prüfungsordnung ein.

Zwanzig Prüflinge, von den Kleinsten bis zu den Senioren, also den nicht mehr ganz so Jungen, stellten sich den strengen Blicken von Oliver und Silvia Schnabel sowie Jutta Zimmerman als Prüfer. Am vergangenen Freitag traten dann die Kämpfer im heimischen Dojo in Hausen am Pilatus Ring an, um zu zeigen was sie in den letzten Monaten gelernt hatten.

Die gezeigten Leistungen waren insgesamt zufriedenstellend und spiegelten im Großen und Ganzen die Trainingsleistungen des Jahres wider. Eine bemerkenswert gute Prüfung lieferte der 55 jährigen Stefan Kindler zum 1.Kyu(1.Braungurt) ab und steht damit an der Schwelle zum 1.Dan.

Bestanden haben zum 9.Kyu (Weiß Gelb Gurt): Paul Köhler, Markus Schreiber, Simon Batz.

Zum 8.Kyu(Gelb Gurt):Leon Zenk, Claudia Schreiber, Fabian Schwalb, Tristan Panier, Helena Panier.

Zum 7.Kyu(Orange Gurt): Marius Geck, Henrik Geck.

Zum 6.Kyu(Grün Gurt): Nils Tanak

Zum 5.Kyu ( 2.Blau Gurt) : Lennart Dietsch

Zum 4.Kyu ( 1.Blau Gurt): Lisa-Marie Ehmer, Amelie Hagitte, Tim Schreiner, Livia Lowry, Julian Heyne.

Zum 2.Kyu ( 2.Braun Gurt) Georg Kraxner.

Zum 1.Kyu ( 1.Braun Gurt) Stefan Kindler