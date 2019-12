VHS Bayreuth bietet Berufs-Coaching an

BAYREUTH – Die Volkshochschule Bayreuth startet am Mittwoch, 8. Januar, um 18.30 Uhr, im Seminarraum 1 des RW21 mit einem Kurs zum Thema Berufs-Coaching. Eine verbindliche Anmeldung ist bis Mittwoch, 1. Januar, unter der Telefonnummer 0921 50703840 oder per Mail volkshochschule@stadt.bayreuth.de möglich. Nie gab es so viele Möglichkeiten und Chancen beruflich neu durchzustarten, doch wo soll die Reise hingehen? Der Kurs ist jedoch keine Berufsberatung. Referent Joachim Huth wird an fünf Abenden zusammen mit der Gruppe herausfinden, wo die individuellen Stärken und Talente liegen. Die Frage „Was kann ich besonders gut?“ wird aus neuen Perspektiven beantwortet und bestärkt am Ende die eigene Urteilsfähigkeit. Durch die kleine Gruppengröße können alle voneinander lernen und ihre Erfahrungen teilen. Der Coach stellt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren individuellen Bedürfnissen in den Mittelpunkt und hilft dabei den richtigen Weg zu finden.