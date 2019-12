Sprayer richteten in Heroldsbach und Hausen großen Schaden an

HEROLDSBACH & HAUSEN. In der Zeit von Samstag auf Sonntag beschmierten bislang unbekannte Täter das Vereinsheim in der Straße Am Kühberg mit schwarzer und roter Farbe. Auch das Sportheim in Heroldsbach sowie das Ortsschild in Hausen und ein Wohnhaus in Hausen wurden Opfer der Sprayer. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5.300,– Euro.

Wer verdächtigte Beobachtungen mitteilen kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon: 09191/7090-0.