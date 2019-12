Junges Theater Forchheim startet schwungvoll ins neue Jahr

Forchheim. (ha) – Unter dem Motto „Kultur für jede Kragenweite“ startet das Junge Theater Forchheim (JTF) schwungvoll in das neue Jahr 2020. So ist gleich am Anfang Party für die Jugend angesagt. Am Freitag, den 10.01.2020 von 18.00 bis 22.00 Uhr geht es weiter in der beliebten Veranstaltungsreihe „FFO – Forchheim feiert OHNE“. Ohne was? Natürlich ohne Alkohol und Drogen. Die Präventionsveranstaltung in Kooperation zwischen Jungen Theater Forchheim und dem Forchheimer Kreisjugendring erfreut sich einer immer größeren Beliebtheit. Zutritt haben nur Jugendliche von zwölf bis 15 Jahren. Sie können dort Musik hören, Lieder wünschen, Tanzen, Freunde treffen und vier Stunden vor allem eines haben, nämlich Spaß. Der Eintritt drei Euro.

Am Samstag, den 11.01.2020 beschließt die Keller Mountain Blues Band ab 20.00 Uhr die ruhige Zeit und lädt zum Abtrainieren der überschüssigen Weihnachtspfunde ein. Nach guter Sitte wird im Jungen Theater Forchheim das neue Jahr mit einer Rhythm`n Blues Party eingeläutet. Der Jahresauftakt kann also mit Rhythm and Soul vom Feinsten zelebriert werden. Aber Vorsicht: Nachdem die Veranstaltung die letzten Jahre immer ausverkauft war, bitte Karten im Vorverkauf sichern. Preise 15 Euro; ermäßigt 13 Euro. im Vorverkauf: 14,20 Euro und ermäßigt 12 Euro. Vorverkauf auch unter www.jtf.de

Am Dienstag, den 14.01.2020 ab 20.00 Uhr gibt es dann eine Premiere im Jungen Theater Forchheim. Singen ist gesund! Ab sofort heißt es „Karaoke-Zeit“ im Jungen Theater. Unter dem Motto „Wir sing“ darf jeder, der gerne singt auf die Bühne. Präsentiert wird die Veranstaltung von Andreas Schmitt (Gitarre), Melanie Laile-Gooheart (Gesang) und Gästen. Egal ob Volkslieder, Schlager, Pop, Rock, oder etwas ganz anderes…… „Wir-sing“ – egal was; Hauptsache es macht Spaß. Der Veranstalter informiert, dass niemand Texte auswendig können muss, sie werden an die Wand gebeamt. Preise 8 Euro; ermäßigt 5 Euro. Achtung: Kein Vorverkauf nur Abendkasse.

Am Freitag, den 17.01.2020 um 20.00 Uhr ist mit dem Bamberger Kabarettisten Mäc Härder ein Stammgast im Jungen Theater auf der Bühne. In seinem Programm „Wir haben nicht gegoogelt, wir haben überlegt!“ spricht der Meister des Wortspiels darüber, dass man aktuell nurmehr durchs Leben hetzt; egal ob man nun 20 oder 60 Jahre alt ist. Wenn uns etwas unbekannt ist, schauen wir sofort im PC oder im Handy nach und irgendwo liegt immer ein Notizzettel mit offenen Punkten herum, die noch erledigt werden müssen. Wenn man sich die Weltgeschichte anschaut, dann fragt man: Wofür überhaupt? Vielleicht öffnet Mäc Härder ja seinem Publikum die Augen? Preise: 18 Euro; ermäßigt 15 Euro. Im Vorverkauf: 17.50 Euro; ermäßigt: 14,20 Euro. Vorverkauf auch unter www.jtf.de