Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 19.12.2019

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Alkoholisiert unterwegs

Gößweinstein. Mittwochabend hielten Beamte der PI Ebermannstadt in der Viktor-von-Scheffel-Straße den 55-jährigen Fahrer eines schwarzen Mercedes an. Bei der Kontrolle konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Der durchgeführte Test ergab einen Wert von 0,94 Promille. Er muss demnächst mit einem Fahrverbot von einem Monat und einem Bußgeld von mindestens 500 Euro rechnen.

Lasermessung

Ebermannstadt. An der Bundesstraße bei Gasseldorf führten Beamte der PI Ebermannstadt am Mittwochmittag eine zweistündige Lasermessung durch. Insgesamt durchfuhren die Kontrollstelle sechs Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit. Der „Spitzenreiter“ wurde mit 104 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen.

Polizeiinspektion Forchheim

Unfälle

Forchheim. Am Montagmittag übersah ein 89-jähriger VW-Fahrer an der Kreuzung Hans-Böckler-Straße/Äußere Nürnberger Straße als Linksabbieger eine entgegenkommende 47-jährige Skodafahrerin, welche die Kreuzung überqueren wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 3.500,– Euro.

Forchheim. Als ein 57-jähriger Citroen-Fahrer am Mittwochabend die B470 von der A73 kommend Richtung Forchheim befuhr und den Fahrstreifen wechselte, touchierte er den rechts daneben fahrenden Skoda einer 59-Jährigen. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Es entstand Sachschaden von 3500 Euro.

Sonstiges

Forchheim. In der Zeit von Dienstag, 16:00 Uhr bis Mittwochmorgen besprühten bislang unbekannte Täter die Friedhofsmauer und ein Schild in der Birkenfelder Straße. An zwei Stellen wurden mit blauer Farbe die Zahlenfolgen „420“ angebracht.

Wer verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich machen konnte, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter Rufnummer 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Alkohol in die Tasche

BAMBERG. Mittwochabend um 18 Uhr konnte ein Mitarbeiter eines Supermarktes in der Kirschäckerstraße beobachten, wie ein 27-Jähriger eine Flasche Wodka in seiner Hosentasche versteckte. An der Kasse zahlte er jedoch nur andere Artikel, weshalb er von dem Mitarbeiter darauf angesprochen wurde. Der Wodka hatte einen Wert von 40 Euro.

Taschen mit Pullovern voll

Eine Stunde später konnte eine Streife durch eine Glasscheibe eines Warenhauses eine Rangelei beobachten. Es stellte sich heraus, dass ein Mitarbeiter einen Ladendieb aufhalten wollte. Der 35-Jährige hatte mehrere Pullover im Gesamtwert von 250 Euro aus dem Laden schmuggeln wollen. Bei der Rangelei verletzte sich der Angestellte des Kaufhauses leicht.

Fahrrad findet neuen Besitzer

BAMBERG. Am Dienstagnachmittag gegen 18 Uhr versperrte eine 32-Jährige ihr Fahrrad in der Hainstraße. Als sie drei Minuten später wieder aus der Apotheke kam, war ihr Fahrrad weg. Das blaue Damenrad hat einen Wert von 700 Euro.

Die Bamberger Polizei sucht nach Personen, die zu den Tatzeiten etwas beobachten konnten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden.

Auto an- und weitergefahren

BAMBERG. Zwischen Dienstagabend 18:30 Uhr und Mittwochfrüh 8 Uhr wurde ein weißer Renault Clio, der in der Buger Straße parkte, an der linken vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern.

Die Bamberger Polizei sucht nach Personen, die zu den Tatzeiten etwas beobachten konnten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden.

Auto gegen Fahrrad

BAMBERG. Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr wollte eine 33-Jährige von der Breitenau nach rechts in die Memmelsdorfer Straße abbiegen. Dort übersah sie einen Radfahrer der ohne Licht und entgegen der Fahrtrichtung auf dem Fahrradweg unterwegs war. Der 87-jährige Radfahrer musste nach dem Zusammenstoß mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. An dem Polo entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Zu spät reagiert

BAMBERG. Am Mittwochnachmittag gegen 14:15 Uhr musste eine 18-jährige Opel Fahrerin verkehrsbedingt in der Würzburger Straße anhalten. Dies erkannte eine folgende 33-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem Renault auf. Die Beifahrerin des Opel Corsa verletzte sich herbei leicht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Entgegenkommendes Auto übersehen

HIRSCHAID. Von Seigendorf kommend wollte am Mittwochmorgen, 7.15 Uhr, eine 49-jährige Autofahrerin nach links auf die A 73 in Richtung Bamberg abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Pkw eines 36-Jährigen und prallte mit dem BWM zusammen. Beide Fahrzeugführer erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der entstandene Unfallschaden wird insgesamt auf ca. 8.500 Euro geschätzt.

Vollbremsung konnte Zusammenstoß nicht mehr verhindern

OBERHARNSBACH. Eine leicht verletzte Person sowie etwa 10.000 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend, kurz nach 18 Uhr, in Oberharnsbach ereignete.

Dass ein vorausfahrender Pkw verkehrsbedingt halten musste, erkannte eine nachfolgende Autofahrerin zu spät. Trotz Vollbremsung konnte die 27-jährige Seat-Fahrerin nicht mehr verhindern, dass sie auf den Porsche Cayenne auffuhr. Durch den Zusammenprall zog sich die Unfallverursacherin leichte Verletzungen zu und musste deshalb mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ihr nicht mehr fahrbereiter Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen an der Unfallstelle abgeholt.

Wer wurde durch das Überholmanöver gefährdet?

PRIESENDORF. Mit ziemlich hoher Geschwindigkeit war am Freitag, 13. Dezember, gegen 11.45 Uhr, der Fahrer eines schwarzen Audi Coupe von Priesendorf in Richtung Trabelsdorf unterwegs und überholte dabei riskant trotz Gegenverkehr. Laut einer Zeugenaussage musste ein entgegenkommender Autofahrer stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Audi-Fahrer fuhr mit weiterhin überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Trabelsdorf davon.

Die Landkreispolizei bittet den gefährdeten Autofahrer sich unter Tel. 0951/9129-310 zu melden.

Verkehrspolizeiinspektion Bamberg

In den Gegenverkehr geraten

B 505 / BAMBERG Um ein Auffahren auf vor ihm abbremsende Fahrzeug zu vermeiden zog am Mittwochabend der 45-jährige Fahrer eines Audi nach links auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende 57-jährige Fahrer eines Transporters musste nach rechts bis zur Außenschutzplanke ausweichen um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Der Audi streifte den Transporter dennoch an der Fahrerseite und riss den Außenspiegel ab. Nur die Reaktion des Transporterfahrers und pures Glück verhinderten einen schweren Verkehrsunfall. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen summiert sich auf 20000 Euro.

Richtiges Glück gehabt

A 70 / OBERHAID Durch die Bedienung seines Navigationsgeräts abgelenkt, kam am Mittwochnachmittag der 55-jährige Fahrer eines Sattelzuges, in Fahrtrichtung Bamberg, nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr die Böschung hoch. Nur durch ein Lenkmanöver konnte er gerade noch verhindern, dass der 40-Tonner nicht umkippte und er das Fahrzeug-Gespann am Seitenstreifen zum Stehen bringen konnte. Obwohl Bankett und Böschung aufgewühlt und der Seitenstreifen stark verschmutzt waren setzte er anschließend seine Fahrt ohne Schadensmeldung fort. Er konnte nach einer Fahndung im Bereich Forchheim von einer Streife der Autobahnpolizei angehalten werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Teurer Fahrfehler

A 70 / SCHEßLITZ Teuer kommt einem 69-jährigen Fahrer eines Renault seine Unaufmerksamkeit zu stehen. Am Mittwochnachmittag kam er, in Fahrtrichtung Bamberg, nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die Außenschutzplanke. Dabei zerkratzte er sich die gesamte rechte Fahrzeugseite. Der Schaden am Pkw wird auf 5000 Euro geschätzt. Der Leitplankenschaden schlägt mit circa 500 Euro zu Buche.

In Schlangenlinien unterwegs

A 70 / MEMMELSDORF Durch seine Fahrweise in deutlichen Schlangenlinien fiel am Mittwochmorgen der 38-jährige Fahrer eines Peugeot anderen Verkehrsteilnehmern auf der A 70 auf. Er konnte durch eine Streife an seiner Wohnung angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab 0,62 Promille. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins erfolgten unmittelbar. Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgt.

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt

Streit um Kamera führt zu Drogenfund

Bayreuth – Am Luitpoldplatz entbrannte zwischen zwei Syrern ein Streit um eine ausgeliehene Kamera, der von der Polizei geschlichtet werden musste. Bei der polizeilichen Aufnahme kamen Drogen zum Vorschein.

Am Mittwochnachmittag verständigte ein 26-jähriger Syrer die Polizei, da er einem 21-Jährigen eine Kamera ausgeliehen habe und dieser die Kamera nun nicht mehr zurückgeben würde. Am Luitpoldplatz entbrannte zwischen den beiden Männern deshalb ein Streit. Als die Polizei den Sachverhalt klären wollte, stritt der 21-jährige die Vorwürfe vehement ab. Im Gegenzug bezichtigte er den 26-Jährigen des Betäubungmittelkonsums, der deshalb möglicherweise halluzinieren und sich die Sache mit Kamera nur einbilden würde. Der 26-Jährige erweckte tatsächlich den Anschein unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Zudem fanden die Polizeibeamten einen Joint auf, der neben dem 26-Jährigen auf dem Boden lag und ihm zuzuordnen war. Bei einer Nachschau in der Wohnung des 26-Jährigen kam eine geringe Menge Marihuana zum Vorschein. Die Kamera, um die die beiden Männer gestritten haben, war weder beim 21-Jährigen, noch in dessen Wohnung aufzufinden. Gegen beide Männer wird nun ermittelt.