Weißenoher Photovoltaik-Firma iKratos auch 2020 auf Messen vertreten

Energiemesse 2020 Memmelsdorf

Am Sonntag, den 3. Mai 2020 von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr wird die Klima- und Energieagentur Bamberg auf dem Gelände des Kreisbauhofes in Memmelsdorf die Energiemesse veranstalten. Die mittlerweile fest etablierte Messe findet zum zehnten Mal statt. Wie bisher wird es ein abwechslungsreiches, themenbezogenes Rahmenprogramm mit Fachvorträgen geben. Auf der Energiemesse in Memmelsdorf werden Vorträge zur Technik der erneuerbaren Energien, Maßnahmen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz geboten. Auch die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH wird dort vertreten sein und Fachvorträge halten.

Energiemesse 2020 Memmelsdorf

03.05.2020, 09:00 – 17:00

Pödeldorfer Straße 100, 96117 Memmelsdorf

Neu- und Altbautage – 2020

Die Fachmesse rund um Sanieren, Energie sparen, Neubau und Barrierefreiheit.

Die Neu- und Altbautage sind die Fachmesse der Handwerkskammer für Mittelfranken. Diesjähriger Schwerpunkt der Veranstaltung ist der aktuelle Klimapakt. Es wird beispielsweise über das Verbot von Ölheizungen ab 2026 und dementsprechende umweltfreundliche Alternativen fachmännisch referiert.

In der Ausstellung informieren sich die Besucher individuell bei den Handwerkern über alle Themen rund ums Haus, in den Fachvorträgen erhalten sie übergreifende Informationen. Auch die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH wird vertreten sein und Vorträge zu Photovoltaik, Speichermöglichkeiten und Wärmepumpen halten.

Alles rund um den Klimapakt, zu den Themen Energieeinsparung und erneuerbare Energien erfahren alle Interessierte bei den Neu- und Altbautagen 2020 in Nürnberg.

Neu- und Altbautage Nürnberg

29.02.2020 09:00 – 01.03.2020 17:00

Sieboldstraße 9, 90411 Nürnberg.

Energie und Immobilienmesse Forchheim

Die Messe findet in Zusammenarbeit mit der Sparkasse und des Landkreises Forchheim am Sonntag, 15.03.2020 von 10 bis 17 Uhr in der Hauptstelle der Sparkasse Forchheim, Klosterstr. 14, statt. Die Energie- und Immobilienmesse bietet Ihnen die Möglichkeit, sich kompakt über verschiedene aktuelle technische Lösungen, Anwendungsmöglichkeiten, innovative Techniken und qualifizierte Beratungsangebote zu informieren.

Die Themen im Überblick: effiziente Heizungssysteme, Erneuerbare Energien, Fördermöglichkeiten und Beratungsangebote, Elektromobilität, Energiesparen im Alltag und weitere Themenbereiche.

Zahlreiche Aussteller, darunter Fachbetriebe, Regionale Finanzierungspartner, Institutionen sowie Arbeitsgruppen der Klimaschutzinitiative des Landkreises Forchheim sind bei der Messe vertreten.

Auch die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH wird an der Energie- und Immobilienmesse vertreten sein und Fachvorträge zu Solartechnik, Wärmepumpesysteme und E-Mobilität halten.

Energie und Immobilienmesse 2020 Forchheim

15.03.2020 10:00 – 17:00 Uhr

Klosterstraße 14, 91301 Forchheim

Vortrag Umweltstation Lias Grube Eggolsheim

Im kommenden Jahr findet am 05.11.2020 um 19:30 Uhr erneut ein spannender Vortrag der iKratos Solar- und Energietechnik GmbH in der Umweltstation Lias-Grube statt.

CEO der iKratos Solar- und Energietechnik GmbH Herr Harhammer referiert über Solarenergie als umweltfreundliche Möglichkeit zur Stromerzeugung und in dem Kontext über Stromspeicherung, Wärmepumpen und Elektromobilität.

05.11.2020 19:30 Uhr

Umweltstation Lias Grube

Zur Liasgrube 1, 91330 Eggolsheim