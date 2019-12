Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 18.12.2019

Polizeiinspektion Forchheim

Unfallfluchten

Forchheim. Am Dienstagmittag parkte eine 55-Jährige ihren Pkw auf dem Parkplatz einer Drogerie in der Hauptstraße. Als sie gegen 15:00 Uhr dorthin zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den schwarzen 1er-BMW an der Stoßstange beschädigte und sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort entfernte, ohne sich um den Sachschaden von ca. 500,– Euro zu kümmern. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Forchheim erbeten, Telefon: 09191/7090-0.

Diebstähle

Forchheim. Auf sechs Flaschen Vodka im Gesamtwert von ca. 240,– Euro hatte es am Dienstagnachmittag in einem Verbrauchermarkt in der Willy-Brandt-Allee ein 28-jähriger Ladendieb abgesehen. Vom Detektiv des Geschäfts konnte er dabei beobachtet und angehalten werden, als er über die Kasse den Laden verlassen wollte.

Forchheim. Ein weiterer Ladendieb konnte am Dienstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße beobachtet werden, wie er zwei Computerspiele im Gesamtwert von ca. 85,– Euro entwenden wollte. Eine aufmerksame Verkäuferin nahm die Verfolgung auf, nachdem der 17-Jährige flüchten wollte. Er wehrte sich dabei so, dass ein Passant ihr zu Hilfe kam.

Sonstiges

Forchheim. Am Dienstagabend wurde ein 25-Jähriger auf der Sportinsel einer Personenkontrolle unterzogen, vorher schmiss er einen Gegenstand weg, als er die Beamten der Polizeiinspektion Forchheim erblickte. Da zudem drogentypische Ausfallerscheinungen und Cannabisgeruch festgestellt werden konnten, erfolgte eine körperliche Durchsuchung wobei eine geringe Menge Marihuana aufgefunden wurde.

Forchheim. In der Zeit von Montag, 16:30 Uhr bis Dienstag, 09:00 Uhr besprühte ein bislang unbekannter Täter auf dem Parkplatz am Pilatus Campus mit den Zahlen „1200“. Wer verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich machen konnte, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Rufnummer: 09191/7090-0.

Neunkirchen am Brand. Als ein 40-jähriger Kioskbesitzer am Busbahnhof in der Von-Pechmann-Straße seinen Dönerladen öffnen wollte, fiel ihm auf, dass eine Fensterscheibe ca. 4 cm geöffnet war. Es konnten leichte Hebelspuren festgestellt werden. Entwendet wurde vom bislang unbekannten Täter aus dem Innenraum nichts. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Forchheim unter Rufnummer 09191/7090-0 entgegengenommen.

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Delle im Kotflügel

BAMBERG. Zwischen Montagmittag 12:00 Uhr und Dienstagmorgen 7:15 Uhr beschädigte ein Unbekannter wahrscheinlich auf dem Parkplatz eines Gartencenters in der Moosstraße den Kotflügel eines grauen Renault Clio. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern, verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle.

Wenig später zwischen 12:15 Uhr und 12:45 Uhr touchierte ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Forchheimer Straße einen grauen Chevrolet. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 100 Euro zu kümmern.

Am Dienstagmorgen gegen 8:20 Uhr befuhr eine 37-Jährige den mittleren Kaulberg. Auf Höhe Karmelitenplatz musste sie an einer roten Ampel anhalten. Beim Losfahren gerät ein Unbekannter mit einem dunklen Pkw auf ihre Spur und beschädigt die linke Front ihres silbernen Opel Corsa. Der Fahrer des dunklen Autos fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstanden Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern.

Die Bamberger Polizei sucht nach Personen, die zu den Tatzeiten etwas beobachten konnten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden.

Übersehen

BAMBERG. Am Dienstagmorgen gegen 7:30 Uhr befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Renault Kangoo die Buger Straße und wollte nach links auf den Berliner Ring abbiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Fiat und es kam zum Zusammenstoß. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Adventskranz brannte

BAMBERG. Am Dienstagabend gegen 20:00 Uhr stellte eine 34-Jährige beim Heimkommen fest, dass ihre komplette Wohnung in der Hertzstraße verraucht war. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Grund schnell feststellen. Die Familie hatte wohl beim Verlassen der Wohnung vergessen die Kerzen auf dem Adventskranz auszublasen. Die Familie kam für die Nacht bei einer Bekannten unter. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird sich vermutlich im höheren fünfstelligen Bereich befinden.

Unsicher auf dem Fahrrad

BAMBERG. Dienstagmorgen gegen 3:30 Uhr fiel einer Streife am Schönleinsplatz ein 32-Jähriger aufgrund sehr unsicherer Fahrradfahrer auf. Als der Mann die Streife erblickte flüchtete er in die Theatergasse. Dort versteckte er sich in einer Baustelle. Weshalb war schnell geklärt. Der 32-Jährige stand unter Betäubungsmitteleinfluss und bei dem schwarzen Mountainbike handelte es sich vermutlich um Diebesgut.

BAMBERG. Einer Streife fiel am Mittwochmorgen gegen 0:45 Uhr in der Amalienstraße ein 29-Jähriger Fahrradfahrer auf, der in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war. Bei der Verkehrskontrolle war schnell klar weshalb. Ein Alkoholtest ergab 2,18 Promille.

Angerempelt und geschlagen

BAMBERG. Am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr lief ein 17-Jähriger von der Graf-Stauffenberg-Schule Richtung Zollnerstraße. Auf Höhe Neuerbstraße/Pödeldorfer Straße rempelte ein Unbekannter den Schüler im Vorbeigehen an und beleidigte diesen. Als der 17-Jährige ihn aufforderte weiterzugehen, schlug einer der beiden Unbekannten ihn mit der Faust ins Gesicht, der Andere trat ihm gegen das Schienbein.

Die Polizei Bamberg sucht nach Personen, die den Vorfall beobachten konnten. Gesucht wird nach zwei ca. 18-Jährigen Männern südländischen Aussehens. Der eine ca. 186 cm, kräftige Figur, schwarze Haare mit schwarzem Adidas-Turnbeutel. Der Zweite ca. 190 cm, schlank schwarze Haare. Beide sprachen gebrochen Deutsch. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Scheibe von Schaukasten eingeschlagen

STEGAURACH. Die Scheibe eines Schaukasten in der Bamberger Straße schlugen unbekannte Täter in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagvormittag ein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 150 Euro. Wem sind zur besagten Zeit verdächtige Personen aufgefallen und kann Hinweise auf die Täter geben? Meldungen erbittet die Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310.

Vorfahrt missachtet

HALLSTADT. Beim Einfahren auf die Bamberger Straße übersah Dienstagnacht ein 60-jähriger Audi-Fahrer einen vorfahrtsberechtigten 27-jährigen Audi-Fahrer. Beim Zusammenstoß entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von 30.000 Euro, beide Pkw Audi mussten abgeschleppt werden.

Vorfahrtsberechtigten übersehen

HIRSCHAID. An der Einmündung Nürnberger Straße/Griesweg übersah Dienstagabend eine 47-jährige Audi-Fahrerin einen vorfahrtsberechtigten 32-jährigen Opel-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Gesamtsachschaden entstand in Höhe von ca. 12.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Pkw Audi musste abgeschleppt werden.

Verkehrspolizeiinspektion Bamberg

Sattelzug demoliert Mittelschutzplanke

A 73 / ZAPFENDORF Auf eine Länge von circa 150 Meter demolierte am Dienstagnachmittag, in Fahrtrichtung Norden, ein 55-jähriger Brummifahrer die Mittelschutzplanke. Der Österreicher war mit seinem Sattelzug aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abgekommen und hatte 48 Leitplankenfelder eingedrückt. Sein Sattelzug wurde auf ganzer Länge an der linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Bei der Unfallaufnahme am Parkplatz Zapfendorf wurde beim Fahrer Alkoholeinwirkung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab 0,52 Promille. Die Sicherstellung des Führerscheins und eine Sicherheitsleistung wurde durch die Staatsanwaltschaft angeordnet. Eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung folgt. Während der Sachschaden am Sattelzug auf 20000 Euro geschätzt wird, dürfte sich die Schadenshöhe an der Schutzplanke auf mindestens 30000 Euro belaufen.

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt

Dreister Parfümdieb wurde gefasst

Bayreuth – In den vergangen Tagen trat ein dreister Parfümdieb vermehrt in ein und demselben Geschäft in der Bayreuther Fußgängerzone auf. Der Dieb konnte nun von der Polizei gefasst werden.

Am Montagabend beobachtete ein Ladendetektiv einen 36-jährigen, als dieser zwei Parfüms an sich nahm und anschließend das Geschäft verließ, ohne zu bezahlen. Der Ladendetektiv nahm zu Fuß die Verfolgung des Diebes auf und konnte beobachten, wie dieser in einen Pkw stieg und davon fuhr. Die Fahndung der Polizei nach dem Fahrzeug des geflüchteten Mannes brachte zunächst keinen Erfolg. Als die Polizeibeamten anschließend die Diebstahlsanzeige im Laden aufnahmen sahen sie erneut einen Mann, der zwei Parfüms unter seiner Jacke verschwinden ließ. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann wieder um den gesuchten Ladendieb handelt. Als der 36-jährige die Polizei erblickte wurde ihm die Sache zu heiß und er versuchte noch, das Diebesgut in das Regal zurückzustellen. Dafür war es jedoch zu spät und er wurde festgenommen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass dies nicht die ersten Diebstähle des Mannes waren. Bereits am Samstagabend hat er in dem Laden zugeschlagen indem er drei Parfüms entwendete. Das Diebesgut hatte einen Warenwert von etwa 650,- Euro.

Fahrraddiebe wurden bei der Tat gestört

Bayreuth – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden zwei Männer in der Frankengutstraße beim Diebstahl von Fahrrädern von einem Passanten gestört. Am Fahrradabstellplatz entstand ein Sachschaden.

Gegen 01:30 Uhr beobachtete ein Passant zwei etwa 25-jährige Männer, die sich in einem eingezäunten Fahrradabstellplatz an Fahrrädern zu schaffen machten. Der Zeuge sprach die Tatverdächtigen an, welche sich zunächst nicht sonderlich beeindruckt zeigten. Später flüchteten sie jedoch vom Tatort. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass die Täter das Gitter des Fahrradabstellplatzes mittels Bolzenschneider durchtrennt haben. In das Gitter war ein großes Loch geschnitten. Von den Tätern fehlte allerdings jede Spur. Offensichtlich haben sie von ihrem Plan abgelassen. Der Sachschaden an dem Fahrradabstellplatz wird auf 500,- Euro geschätzt.

Polizeiinspektion Bayreuth-Land

Geparkten Pkw verschoben

Mistelgau/Obernsees. Am Dienstagmittag ereignete sich in der Straße Zum Knock ein Verkehrsunfall. Dabei wurde gegenüber einer Arztpraxis ein geparkter, grauer VW Passat an der Front angefahren und eine Fahrzeuglänge nach hinten verschoben. Der Unfall muss sich im Zeitraum von 11.30 – 12.00 Uhr ereignet haben. Der Unfallverursacher, der diesen Anstoß sicherlich bemerkt haben muss, flüchtete. Der Schaden am geparkten Fahrzeug beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bayreuth-Land unter der Telefonnummer 0921/506 2230 in Verbindung zu setzen.