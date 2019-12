Jubiläumsjahr „30 Jahre Kreismusikschule Bamberg“ würdig beschlossen

Warme weiche Blechbläserklänge durchfluteten die Kirche Sankt Johannes der Täufer in Frensdorf. Das neu gegründete Tuba-Quartett unter der Leitung von Michael Botlik eröffnete das Adventskonzert der Kreismusikschule Bamberg mit einem Marsch aus Judas Maccabäus (G.F. Händel). Es folgte – efrischend und ohne spürbare Aufregung – Die Gesangsklasse von Martina Hümmer. Der Kinderchor interpretierte „Im Dezember jedes Jahr“ von Reinhard Horn sowie und ein böhmisches Hirtenlied. Viel Gefühl zeigte Maria Will mit „Welch eine wundersame Nacht“ aus dem Musical „Weihnachten fällt aus“ von Peter Schindler. Mit dem Weihnachtslied „Marche de rois“ aus der Provence ertönte die kräftige und bereits gut ausgebildete Stimme von Marie Gebert. Alle Gesangsbeiträge begleitete Beate Roux sicher und gefühlvoll am Klavier.

Fünfundzwanzig Gitarren entführten das Publikum ins 16. Jahrhundert. Unter der Leitung von Ina Hesse erklangen ein Ronde und ein Schäfertanz von Tielmann Susato und „When Daphne from fair Phoebus did fly“. Wie so oft überzeugte das Gitarrenorchester mit rhythmischer Exaktheit und hervorragendem Zusammenspiel.

Auch in diesem Jahr wieder mit dabei war das Blockflötenorchester unter der Leitung von Martina Pohl-Blaschko. Diesmal mit einer Fantasie über das französische Weihnachtslied „Hört der Engel helle Lieder“; souverän in den Übergängen und Intonationssicher auch bei schwierigen Harmoniefolgen überzeugten die jungen Bläser/innen.

Den Abschluss übernahm wie jedes Jahr das Streichorchester unter der Leitung von Josef Gentil, diesmal allerdings zusammen mit dem Blockflötenorchester. Es erklangen sieben Sätze aus „L’Organiste“ 12 Miniaturen von César Franck. Höchst interessant war hier der Klangfarbenwechsel der sich abwechselnden Streicher und Bläser und die Tuttipassagen, bei denen die Blockflöten deutlich hörbar blieben.

Nach einer kurzen Dankesrede und der Verabschiedung durch den Musikschulleiter Josef Gentil spielten und sangen alle beteiligten Künstler zusammen mit dem Publikum Engel haben Himmelslieder. Das Adventskonzert bildete diesmal nicht nur den Abschluss des jährlichen Konzertreigens, sondern war diesmal auch gleichzeitig das Finale des Jubiläums „30 Jahre Kreismusikschule Bamberg“.