Boris Flemming neuer Geschäftsführer für den operativen Bereich bei der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg

Boris Flemming (41 Jahre) ist neuer Geschäftsführer für den operativen Bereich der Agentur für Arbeit Bamberg–Coburg. Der Agenturbezirk umfasst die Stadt und den Landkreis Bamberg, die Stadt und den Landkreis Coburg sowie die Landkreise Forchheim, Kronach und Lichtenfels.

Er tritt die Nachfolge von Joachim Aksak an, der in den Ruhestand wechselt. Als Geschäftsführer Operativ ist er verantwortlich für die Umsetzung und Gestaltung der Dienstleistungsangebote, wie der Betreuung von Arbeitslosen und deren Vermittlung in Beschäftigung, Förderung beruflicher Weiterqualifizierung, der Unterstützung von Arbeitgebern bei der Personalakquise sowie der Berufsberatung. Des Weiteren ist er der Stellvertreter von Brigitte Glos, der Leiterin der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg.

Der gebürtige Coburger begann seine Laufbahn vor zwanzig Jahren im damaligen Arbeitsamt Coburg. Seitdem profitierte er besonders durch die Wahrnehmung von verschieden Herausforderungen im Kunden-, Führungs- und Fachbereich. Dazu gehörten z.B. Tätigkeiten in der Arbeitsvermittlung, der Arbeitgeberbetreuung, als Fallmanager im Jobcenter, aber auch in der internen Revision sowie als Performanceberater in der Regionaldirektion Bayern.

„Bei der Erfüllung unserer Aufgabe, Menschen und Arbeit zusammenzubringen ist mir die persönliche und intensive Zusammenarbeit mit unseren lokalen Arbeitsmarktpartnern der Wirtschaft und der öffentlichen Hand sehr wichtig. Dabei will ich auf Bewährtes bauen, aber auch mit ihnen gemeinsam neue Wege gehen“, erklärt Flemming.

Brigitte Glos: „Ich freue mich, dass wir mit Boris Flemming eine Führungskraft und einen Experten gewinnen konnten, der unseren lokalen Arbeitsmarkt sehr gut kennt, aber auch durch seine bisherigen Aufgaben in ganz Bayern über Erfahrungen verfügt, die weit über den Tellerrand hinausreichen.“