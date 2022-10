„Ehren­bürg, auch Wall­bur­gis­berg, oder Wal­per­les­berg. Die­ser schö­ne, hohe, sat­tel­för­mi­ge Berg liegt bei Forch­heim, in der Nähe von Kir­cheh­ren­bach und Wie­sent­hau. Er ist als ein Grenz­berg des Mug­gen­dor­fer Gebirgs zu betrach­ten. Auf sei­nem fla­chen Gip­fel hat man eine sehr schö­ne und wei­te Aus­sicht; man über­schaut das gan­ze Mug­gen­dor­fer Gebirg mit eini­gen sei­ner Thä­ler, in der Ent­fer­nung das Fich­tel­ge­big mit dem Och­sen­kopf und Schnee­berg. Gleich­falls sind leicht zu erken­nen: Hohen­stein, der Rothen­berg, Nürn­berg, Schar­fen­eck, Forch­heim, Pom­mers­fel­den, Bam­berg, die Alten­burg, die Jägers­burg, Rei­fen­berg, u.s.w. Auf dem Berg befin­det sich eine klei­ne Kapel­le, wel­che der h. Wall­bur­ga gewid­met ist., daher am 1. Mai ein sehr besch­ter Jahr­markt daselbst abge­hal­ten wird. – Die Ehren­bürg bei Forch­heim, mit 4 Ansich­ten. Bamb. 1828. 8.“

