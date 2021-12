„Der Ort, bam­ber­gisch, katho­lisch, hat 94 Ein­woh­ner, eine Mahl- und Schnei­de­müh­le, eine Zie­gel­bren­ne­rei aber kein Wirts­haus. Beh­rin­gers­müh­le liegt in einer sehr inter­es­san­ten Gegend in einem Kes­sel wo die vier Thä­ler an ein­an­der sto­ßen näm­lich, das Gößweinsteiner‑, das Engelhardsberger‑, das Kir­ch­ahor­ner- und das Tüchers­fel­der Thal. Schön ist der Anblick nach Göß­wein­stein, aber noch weit über­ra­schen­der und schö­ner- wenn man eine Strecke des Fuß­we­ges gegen Schwei­gel­berg hin­auf­geht und in das Thal hin­ab­schaut- dann die Ver­ei­ni­gung der Flüs­se, und auf der ent­ge­gen­ge­setz­ten Höhe, das roman­tisch lie­gen­de Göß­wein­stein erblickt. Ehe­mals gehör­te Beh­rin­gers­müh­le den Her­ren von Hirschaid. Als die Eisen­berg­wer­ke noch in Gang waren, befand sich daselbst ein Eisen­ham­mer“, schrieb Josef Hel­ler in sei­nem berühm­ten Rei­se­füh­rer „Mug­gen­dorf und sei­ne Umge­bun­gen oder die frän­ki­sche Schweiz“ von 1829 über den Ort. Heu­te ist Beh­rin­gers­müh­le End­punkt der Muse­ums­ei­sen­bahn, Zen­trum zahl­rei­cher Wan­der­we­ge und Tal­sta­ti­on für Gäste, die nach Göß­wein­stein hoch rei­sen wollen.

