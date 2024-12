Verkehrsbehinderungen zwischen Lichtenfels und Würgau

Verkehrsbehinderungen aufgrund eines Großraum-/Schwertransportes zur Anlieferung eines Transformators von Lichtenfels nach Würgau

Im Zeitraum vom 10. bis 14.12.2024 findet im Auftrag des Bayreuther Stromversorgungsunternehmens TenneT ein Großraum-/Schwertransport zur Anlieferung eines Transformators vom Güterbahnhof Lichtenfels zum Umspannwerk Würgau statt. Mit einer Abmessung von 72 Meter Länge, 4,2 Meter Breite und 4,75 Meter Höhe sowie einem Gesamtgewicht von über 468 Tonnen startet der Transport am 10.12.2024 gegen 22 Uhr am Güterbahnhof Lichtenfels. Der Streckenverlauf des Transportes führt über die Viktor-von-Scheffel-Straße, B173, St2203 Mistelfeld, Klosterlangheim, Roth, Burkheim, Pfaffendorf, Altenkunstadt und über die St2191 in Richtung Weismain. Auf dem Parkplatz an der St2191 auf Höhe Bernreuth wird der Transport einen ersten Zwischenstopp einlegen, weshalb der Parkplatz am 10. und 11. Dezember 2024 vollständig gesperrt wird. In den späten Abendstunden des 11.12.2024 wird der Transport über die St2191 Ortsumgehung Weismain, Kreisstraße LIF19, Weiden Richtung Modschiedel und über die Kreisstraße LIF12 zur Staatsstraße 2190 in Richtung Bamberg weitergeführt.

Mit dem Transport geht die abschnittsweise Vollsperrung des vorgenannten Straßennetzes einher. Um die Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer möglichst gering zu halten, findet der Transport ausschließlich in der Nacht statt. Die Absicherung des Transportes erfolgt durch Polizei und private Begleitfahrzeuge.

Für eine reibungslose Durchführung des Großraum-/Schwertransportes und zur Vermeidung von Schäden an Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen, müssen bereits im Vorfeld zahlreiche Sicherungsmaßnahmen realisiert werden. So müssen zum Teil Gehwege, Verkehrsinseln und Kreisverkehre mit Holz-/Stahlkonstruktionen überbaut werden, Leitplanken entfernt und Haltverbote in den Ortsdurchfahrten des Streckenverlaufs eingerichtet werden.

Für die Anbringung bzw. Entfernung von Schutzeinrichtungen in der Viktor-von-Scheffel-Straße in Lichtenfels wird es am 09. und 11.12.2024 zu einer kurzzeitigen Vollsperrung im Bereich zwischen der Bamberger Straße und der Frank-Bauer-Straße kommen.

Im Übrigen kommt es während der vorbereitenden Arbeiten nur zu geringeren Einschränkungen.

Die Bevölkerung wird gebeten, sich auf die Verkehrsbehinderungen einzustellen und den eingangs beschriebenen Streckenverlauf während des Transportes weiträumig zu umfahren.

Hinweis: Die Verkehrsbeschränkungen sind aufgrund des Großraum-/Schwertransportes zur Verbringung eines Tranformators zum Umspannwerk Würgau erforderlich. Der Transport wurde durch die Firma TenneT TSO GmbH in Auftrag gegeben und wird durch die Firma Viktor Baumann GmbH & Co. KG durchgeführt. Sofern Rückfragen zum Transport bestehen, verweisen wir daher an die vorgenannten Firmen. Die vorbereitenden Arbeiten werden durch die Firma VerkehrsTechnik Rhein Main ausgeführt. Sofern Fragen zu den mit dem Transport einhergehenden Baumaßnahmen bestehen, verweisen wir daher an die Firma VerkehrsTechnik Rhein Main. Das Landratsamt Lichtenfels informiert lediglich zusätzlich über die Verkehrsbeschränkungen, um die Reichweite der Meldung zu erhöhen.