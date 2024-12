Torsten Wetzel übernimmt Leitung des Kompetenz-Center der vfm-Gruppe Pegnitz

Torsten Wetzel (58) übernimmt zum 1. Januar 2025 die Leitung der Kompetenz-Center Komposit (Privat und Gewerbe) bei der vfm-Gruppe in Pegnitz. Der hauseigene Pool „vfm-Partner-Service“ wird zusätzlich in seinen Verantwortungsbereich fallen.

Der Versicherungsfachwirt aus Karlsruhe war zuvor Mitglied des Vorstands bei der Haftpflichtkasse VVaG in Darmstadt und hat dort die Ressorts Betrieb, Schaden, Rückversicherung, Produktmanagement und Service-Center verantwortet. „Ich freue mich, dass wir mit Torsten Wetzel einen ausgewiesenen Experten im Bereich der Schadensversicherung mit einem weiten Netzwerk für unser Unternehmen gewinnen konnten. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam die Erfolgsgeschichte der vfm-Gruppe weiter vorantreiben“ freut sich Klaus Liebig, Geschäftsführer der vfm-Gruppe.