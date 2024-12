Stadtjugendamt Bamberg richtete Treffen für Pflegekinderdienste und Adoptionsvermittlung aus

Im Rahmen des diesjährigen Nordbayerischen Arbeitskreises für Pflegekinderdienste und Adoptionsvermittlung tagten im Oktober 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Spiegelsaal der Harmonie in Bamberg. Ausrichter der diesjährigen Tagung war das Stadtjugendamt Bamberg.

Nachdem der Leiter des Stadtjugendamtes Tobias Kobold die Anwesenden aus den Regierungsbezirken Ober-, Unter- und Mittelfranken sowie der Oberpfalz in Bamberg begrüßt hatte, fiel der Startschuss für die fachlichen Vorträge. Die Themen Pflegeelternschule und Vorbereitungsseminar für Pflegeeltern beleuchteten die Vorsitzenden des Landesverbands Bayern des Pfads für Kinder e.V. Das Hauptaugenmerk des Arbeitskreises lag aufgrund der im Jahr 2021 stattgefundenen dritten Reformstufe des SGB VIII, Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen, Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, auf dem Vortrag „Schutzkonzepte in der Pflegekinderhilfe“ von der Referentin Vanessa Brackmann vom Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrechte e.V. in Heidelberg. Der Nachmittag der Veranstaltung stand ganz im Fokus der Arbeitsgruppen. Zum einen wurden die Themen Vernetzung – Angebote und Austauschmöglichkeiten für Fachkräfte und Familien, Gewinnung und Vorbereitung von Pflegefamilien und Hilfeplangespräche im Rahmen eines Pflegeverhältnisses beleuchtet.

Und zum anderen standen die Themen Auswirkungen des neuen Adoptionsvermittlungsgesetzes seit 2021, die Praxis bei den Bewerberüberprüfungen und die Vernetzung und Kooperation in Bezug auf die Zusammenarbeit in den gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstellen im Vordergrund. Im Rahmen der Veranstaltung des Stadtjugendamtes Bamberg erweiterten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihren Wissensstand und tauschten sich aus.