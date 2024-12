St. Bartholomäus Egloffstein erhält Förderzusagen für dringende Sanierungsmaßnahmen

Zum Auftakt der Sanierungsarbeiten an der evangelischen Kirche St. Bartholomäus in Egloffstein erreicht die Kirchengemeinde einen bedeutenden Meilenstein zur Finanzierung ihres Vorhabens: In einem feierlichen Akt überreichen am 6. Dezember Vertreter der Deutsche Stiftung Denkmalschutz, der Oberfrankenstiftung, sowie der Familie von und zu Egloffstein Förderverträge und -zusagen in Höhe von insgesamt 233.000 Euro. Damit steht eine wichtige Säule in der Finanzierung der notwendigen Baumaßnahmen zum Erhalt der Kirche Egloffsteins als fränkisches Kulturdenkmal.

Die massive Saalkirche – ein Schatz der barocken Baukunst – mit Walmdach, Ostturm und Zwiebelhaube wurde in den Jahren 1750-52 im Markgrafenstil errichtet. Dank ihrer prominenten Lage auf einem steilen Felssporn hoch über dem Trubachtal in unmittelbarer Nähe der Burg Egloffstein ist die Kirche ein bekanntes Wahrzeichen der Fränkischen Schweiz und identitätsstiftend für den Markt und Luftkurort. Egloffstein, seit dem 11. Jahrhundert Familienstammsitz derer von und zu Egloffstein, ist das Idealbild eines ehemals reichsritterschaftlichen Ortes. Heutzutage sind Burg und Kirche gleichermaßen beliebte Ausflugsziele.

Kirchengemeinde lebt Verantwortung durch umfassende Eigenleistung

1969 übernahm die Kirchengemeinde Egloffstein die St. Bartholomäuskirche als Eigentum und damit die Verantwortung, die Kirche auch als Gebäude zu erhalten. Im Rahmen der letzten Baubegehung der für kirchliche Gebäude vorgeschriebenen Untersuchungen haben die zuständigen Architekten und Statiker massive Schäden und einen dringenden Handlungsbedarf festgestellt: das Dachtragwerk, Kirchturm, Decke und das westliche Eingangsportal mit dem Wahrzeichen der Familie von und zu Egloffstein weisen umfangreiche und akute Substanzschäden auf.

Die Kosten für die zum Erhalt des Kulturdenkmals notwendigen Arbeiten belaufen sich auf insgesamt rund 750.000 Euro – ein Betrag, den die Kirchengemeinde Egloffstein, mit 550 Mitgliedern eine der kleineren Gemeinden der evangelischen Landeskirche in Bayern, aus eigener Kraft nicht stemmen kann. Daher hat sie zur Finanzierung ihres Vorhabens einen ungewöhnlichen Ansatz gewählt – die Kosten sollen zu je einem Drittel durch Eigenmittel mit einem großen Anteil an Eigenleistungen sowie durch Zuschüsse der evangelischen Landeskirche Bayern und Drittmittel gedeckt werden.

Jeder Beitrag zählt – Spendenaufruf über 75.000 Euro

Dank des tatkräftigen Gemeinsinns der Egloffsteiner Bürger konnte das Team zur Erbringung der einzelnen Arbeitspakete bereits zusammengestellt und damit der Beitrag an Eigenleistung gesichert werden. Zusammen mit den von der evangelischen Landeskirche Bayern bereits zugesagten und jetzt über die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, die Oberfrankenstiftung und die Familie von und zu Egloffstein eingebrachten Mittel ist ein großer Teil des gesamten Finanzierungsvolumens gedeckt.

Nach der erfolgreichen Mobilisierung der Bürger Egloffsteins will die Kirchengemeinde nun mit einem Spendenaufruf die noch fehlenden 75.000 Euro einwerben. Hierzu sollen lokale Unternehmen, Freunde und Förderer der Fränkischen Schweiz sowie weitere Kulturinteressierte angesprochen werden. Die Egloffsteiner haben vorgelegt: Seit Ende November ist das Eingangsportal eingehaust und die Kirche eingerüstet, die Arbeiten im Dach können beginnen. Jetzt ist es an uns allen, Gemeinsinn zu zeigen, fränkische Geschichte zu bewahren und einem Juwel der Fränkischen Schweiz eine gute Zukunft zu geben!