SPD Bamberg verleiht Felix Holland Willy-Brandt-Medaille

Am 30.11.2024 ehrte die SPD Bamberg den Stadtrat und langjährigen Kreisvorsitzenden Felix Holland mit der Willy-Brandt-Medaille. Neben der SPD Bamberg Führungsspitze um Parteivorsitzenden Olaf Seifert, Fraktionsvorsitzenden Heinz Kuntke und Oberbürgermeister Andreas Starke, sind auch zahlreiche langjährige Wegbegleiter Hollands aus Partei, Gewerkschaft und Sozialstiftung der Einladung ins Bergschlösschen gefolgt.

Die Willy-Brandt Medaille ist die höchste Auszeichnung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, die an Mitglieder, die sich um die Sozialdemokratie in besonderer Weise verdient gemacht haben, verliehen werden kann. „Felix Holland ist ein großer Bamberger Sozialdemokrat und hat sich mit seinem Einsatz als Kreisvorsitzender und Stadtrat in besonderer Weise um unsere SPD verdient gemacht“, so der Parteivorsitzende der SPD Bamberg Olaf Seifert. In seiner Laudatio skizzierte der Bezirksvorsitzende der SPD Oberfranken und Gundelsheimer Bürgermeister Jonas Merzbacher die großen Verdienste Hollands um die SPD und hob dabei insbesondere die zahlreichen Wahlkämpfe hervor, die in den zurückliegenden Jahren gemeinsam erfolgreich gestaltet werden konnten.