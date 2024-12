Selber Wölfe: Vorzeitiges Saisonaus für Donát Péter

Unterkörperverletzung zwingt den Stürmer zu langer Pause

Hiobsbotschaft für Donát Péter und die Selber Wölfe: Der 24-Jährige zog sich eine schwere Unterkörperverletzung zu, die den Mittelstürmer zu einer langen Pause zwingt und gegebenenfalls operativ versorgt werden muss.

Déjà-vu-Erlebnis zu vergangener Saison

Im Laufe des Auswärtsspiels der Selber Wölfe am vergangenen Sonntag beim EV Landshut zog sich Donát Péter eine schwere Unterkörperverletzung zu. Eingehende Untersuchungen in dieser Woche bestätigten die Befürchtungen: Der Linksschütze wird in der laufenden Saison nicht mehr für sein Wolfsrudel auflaufen können, ob auch eine Operation notwendig ist, wird aktuell noch geprüft. Besonders bitter: Bereits in der vergangenen Saison verpasste Donát Péter aufgrund eines ähnlichen Szenarios die komplette Endrunde und konnte erst verspätet in die Saisonvorbereitung starten.

Wölfe-Geschäftsführer Sven Gerike zur erneuten Verletzung von Donát Péter: „Für uns ist das natürlich erneut ein herber Rückschlag, aber für Donát ist das unbeschreiblich bitter. Er wird von uns jegliche Unterstützung bekommen, damit er möglichst bald Klarheit hat, mit der notwendigen Behandlung beginnen kann vollständig fit wird.“

Die Selber Wölfe wünschen Donat Peter eine schnelle und vollständige Genesung!