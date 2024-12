Robert Schultes leitet künftig den kirchlichen Begräbnisdienst für Kirchenlaibach-Mockersdorf

Die absehbaren pastoralen, strukturellen und personellen Entwicklungen in den Pfarreien der Diözese Regensburg zwingen auch in der Pfarreiengemeinschaft zu Veränderungen und Neuverteilung der Aufgaben. Im Gottesdienst am ersten Adventsonntag, 1. Dezember, wurde deshalb erstmal mit Pastoralreferent Robert Schultes ein Laie durch Pfarrer Sven Grillmeier im Auftrag von Diözesanbischof Dr. Rudolf Voderholzer mit dem Dienst der Begräbnisleitung betraut und in das Amt eingeführt.

Mit der Ausweitung des Beerdigungsdienstes auf die Pastoralen Mitarbeiter begegnet die Diözese Regensburg den Gegebenheiten der aktuellen Zeitumstände und ihren Herausforderungen, so der Geistliche. Aufgrund der Gesamtentwicklung hatte die Diözese im Januar 2023 ihre Richtlinien zum Begräbnisdienst neu geregelt und der Beauftragung von Laien den Weg geebnet. Eine pastorale Notwendigkeit für die Beauftragung von Laien zum Begräbnisdienst liegt demzufolge etwa dann vor, wenn die anfallenden Beerdigungen so zahlreich sind, dass sie vom zuständigen Pfarrer und, soweit möglich, vom Vikar und Diakon nur unter erheblicher Anstrengung, Mühe und/oder unter Vernachlässigung wichtiger anderer Seelsorgebereiche geleitet werden können, wenn ein Pfarrer die Verantwortung für mehrere Gemeinden zu tragen hat, wenn ein Pfarrer durch fortgeschrittenes Alter oder angegriffene Gesundheit in seiner Amtsführung beeinträchtigt ist. Nach kurzen erklärenden Worten in der Predigt hatte der Geistliche am Sonntag den Pastoralreferenten aus Eschenbach an den Stufen des Altars zu seiner Bereitschaft, unter Anleitung des Bischofs und seines Presbyteriums Begräbnisfeiern zu leiten, Verantwortung in der Verkündigung des Wortes Gottes zu übernehmen und damit seinen Dienst an den Verstorbenen und den Trauernden gewissenhaft auszuüben, befragt. Nachdem der 53-Jährige sein „Ich bin bereit“ bekundet hatte, wurde er für seinen neuen Dienst gesegnet. Als äußeres Zeichen der neuen Aufgabe erhielt Schultes aus den Händen von Pfarrer Grillmeier das Ritusbuch „Die Kirchliche Begräbnisfeier“ überreicht.

In Vorbereitung auf die neuen Aufgaben hatte Robert Schultes zusätzlich zu seinem universitären Theologiestudium eine fundierte Fortbildung absolviert. Die Qualifizierung für diesen herausfordernden, wichtigen Dienst der Kirche am Menschen erstreckte sich von liturgischen über kirchenmusikalischen und homiletischen bis zu pastoralen Elementen.

Pastoralreferent Schultes wird in der Pfarreiengemeinschaft Kirchenlaibach-Mockersdorf vor allem eigenständige Wortgottesfeiern mit Beisetzung und Urnenbeisetzungen ohne Requiem übernehmen. Zudem kann er auch beim Requiem, das ein Priester feiern wird, die Traueransprache halten und danach das Begräbnis leiten.