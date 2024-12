RathausReport der Stadt Erlangen vom 4. Dezember 2024

Nürnberger Christkind besucht Waldweihnacht

Montag, 9. Dezember 2024, 16:30 Uhr, Waldweihnacht, Schloßplatz

Das Nürnberger Christkind stattet der Erlanger Waldweihnacht am Montag, 9. Dezember, seinen traditionellen Besuch ab. Um 16:30 Uhr erwartet Oberbürgermeister Florian Janik den himmlischen Boten aus der Nachbarstadt am Schloßplatz.

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss tagt

Zu seiner letzten öffentlichen Sitzung in diesem Jahr kommt der Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77, Umwelt-, Verkehrs und Planungsbeirat am Dienstag, 10. Dezember, um 16:30 Uhr im Ratssaal des Rathauses zusammen. Auf der Tagesordnung stehen Themen wie die Umsetzung des Pilotprojekts Parkraumkonzept am Bohlenplatz, die Fortführung und Anerkennung des Deutschlandtickets bis Ende 2025 oder die Änderung der Gemeindegrenze zwischen Erlangen und Nürnberg im Bereich der Gemarkungen Tennenlohe und Großgründlach und anderes mehr.

Weitere Informationen zu Ausschüssen und Gremien gibt es im Internet unter ratsinfo.erlangen.de.

Erlanger Bündnis für Familien ausgezeichnet

Das Erlanger Bündnis für Familien wurde kürzlich von Bundesfamilienministerin Lisa Paus mit dem Titel Siegelbündnis 2024/2025 ausgezeichnet. Die feierliche Übergabe der Siegelurkunde fand im Rahmen des diesjährigen Bündnisdialogs der Bundesinitiative „Lokale Bündnisse für Familie“ im Palais der Kulturbrauerei in Berlin statt.

Gewürdigt wurden das lokale und das überregionale Engagement. Seit 2023 bringt sich das Erlanger Bündnis in das „Projekt Zukunft“ der Bundesinitiative „Lokale Bündnisse für Familie“ ein, das wichtige Zukunftsthemen identifiziert und zukunftsorientierte Ansätze für die Unterstützung von Familien entwickelt.

Das Erlanger Bündnis für Familien verfolgt vielfältige und innovative Projekte. Dazu zählen die Ferienbetreuung für Schulkinder, das Familienpatenschaftsprogramm, Veranstaltungen wie die FamilienTOURen sowie der Elterninfotag 1-2-3 FAMILIE!, der in Kooperation mit dem Landkreis Erlangen-Höchstadt durchgeführt wird.

Weitere etablierte Projekte sind der Bildungsfonds, das Projekt Känguru – ein Betreuungsangebot für kranke Kinder zuhause – und die kontinuierliche Unterstützung von Familien in besonderen Belastungssituationen.

Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat sich das Erlanger Bündnis mit über 20 Partnern aktiv für familienfreundliche Arbeits- und Lebensbedingungen eingesetzt. Als Teil der Bundesinitiative „Lokale Bündnisse für Familie“, die 2004 vom Bundesfamilienministerium ins Leben gerufen wurde, steht es für eine nachhaltige Unterstützung von Familien vor Ort.

Mehr Informationen über das Bündnis gibt es im Internet unter www.erlanger-familienbuendnis.de

Frühere Stadträtin und Uni-Pressesprecherin Missel feiert 75.

Die frühere Stadträtin und langjährige Presse- und Öffentlichkeitsarbeitschefin der Friedrich-Alexander-Universität (FAU), Ute Missel, feiert am Donnerstag, 5. Dezember, ihren 75. Geburtstag. Glückwünsche übermittelt der aus Essen stammenden Journalistin im Namen der Stadt Oberbürgermeister Florian Janik. Von 1990 bis 2002 gehörte Missel für die SPD-Fraktion dem Stadtrat an. Dabei engagierte sie sich u.a. im Ältestenrat sowie als Vorsitzende des Kultur- und Freizeitausschusses. Bis zu ihrem Ruhestand im Jahr 2013 leitete sie die Pressestelle der FAU.

Ausländerbehörde verkürzt geöffnet

Aufgrund von Personalausfällen ist die Willkommenstheke der Ausländerbehörde morgen, Donnerstag 5. Dezember, nur bis 12:00 Uhr statt bis 14:00 Uhr geöffnet. Bereits vereinbarte Termine können aber wie gewohnt wahrgenommen werden.

Radweg Bierweg gesperrt

Wegen Abbrucharbeiten an der Autobahnunterführung ist der Bierweg von Donnerstag, 12. Dezember, 7:00 Uhr, bis voraussichtlich Freitag, 20. Dezember, 18:00 Uhr, gesperrt. Eine Übersicht über weitere Sperrungen im Stadtgebiet gibt es online unter www.erlangen.de/verkehr.