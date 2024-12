Orgelmatinee zur Adventszeit in der Bayreuther Schlosskirche

Am ersten Adventswochenende haben nahezu 1000 Zuhörerinnen und Zuhörer die festlichen Konzerte in der Schlosskirche Bayreuth besucht. Bachs Weihnachtsoratorium und…

Nahezu 1.000 Gäste besuchten Konzerte in der Schlosskirche am 1. Adventswochenende

Am Samstag, 7. Dezember, können sich alle Kinder freuen, denn ab 11 Uhr liest der Nikolaus in der RW21 Stadtbibliothek…

Der Nikolaus liest am 7. Dezember in der Bayreuther RW21 Stadtbibliothek

Einladung zur Führung durch die Sternwarte Bayreuth

Einen Blick in die Sterne können Interessierte am Donnerstag, 5. Dezember, um 20 Uhr, werfen. An diesem Abend bietet die Volkshochschule…