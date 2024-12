Offenes Podium im Junges Theater Forchheim

Wenn es eine Leistungsschau für Bühnenaktivitäten in Forchheim gibt, dann ist es das Offene Podium am Samstag, den 14. Dezember um 20 Uhr im jtf!

Kleine und große Stars, vom blutigen Anfänger bis zum hochkarätigen Vollprofi, können hier in kurzen Auftritten ihre Kunst zum Besten geben. Da wird gespielt, gesungen, getanzt, jongliert, vorgelesen – alles was der Bühnenboden hergibt – und zwar immer in einem proppenvollen Jungen Theater! Die Stimmung ist garantiert bestens. Dafür sorgen nicht zuletzt die charmanten, humorvollen und manchmal hinterlistigen Einlagen und Moderationen der „SOKO“, dem unvergleichlichen Organisationsteam des Offenen Podiums, rund um den Chefimpressario Hubert Forscht.

Der Eintritt ist frei.

Wann: Samstag, 14.12.2024, 20.00 Uhr

Wo: Junges Theater Forchheim, Kasernstr. 9, 91301 Forchheim