Neue Bamberger Blühwiesen laden Bienen ein

Wünsche aus der Anwohnerschaft werden erfüllt: Im Rahmen des Projektes „MitMachKlima“ entstehen zwei neue Blühwiesen.

Auf Anfrage der Bürgerinnen und Bürger in der Gartenstadt und im Babenberger Viertel legt die Stadt Bamberg vor Ort zwei Blühwiesen an. Schon ab dem kommenden Frühling können sowohl Menschen als auch Bienen und andere Insekten die Vielfalt genießen. Für fränkische Hügellandschaften sowie für süddeutsche Berg- und Hügellandschaften typische Kräuter, Gräser und Leguminosen (Hülsenfrüchtler) sollen auf den beiden ungenutzten Wiesen an der Hauptsmoorstraße und der Giselastraße ein neues Zuhause bekommen.

Die Grünflächen werden von der Stadt Bamberg zur Verfügung gestellt und von Bamberg Service gepflegt. Die Pflanzen bleiben über den Winter stehen, da hier Insekten überwintern und Standvögel ihre Nahrung finden. Bürgermeister und Klimareferent Jonas Glüsenkamp freut sich in diesem Zusammenhang besonders, dass auf der Fläche an der Giselastraße zusätzlich zwei neu gepflanzte Hochstamm-Bäume Schatten spenden und für eine bessere Klimaanpassung der Stadt sorgen. Durch einen Winterapfel wird die Wiese nicht nur für Insekten, sondern auch für Menschen essbar. Gleichzeitig dankt die Stadt den Ideengebern aus der Bürgerschaft.

Weitere Vorschläge können unter der Kontaktadresse mitmachklima@stadt.bamberg.de unterbreitet werden.