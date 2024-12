Nahezu 1.000 Gäste besuchten Konzerte in der Schlosskirche am 1. Adventswochenende

Am ersten Adventswochenende haben nahezu 1000 Zuhörerinnen und Zuhörer die festlichen Konzerte in der Schlosskirche Bayreuth besucht. Bachs Weihnachtsoratorium und die erste Orgelmatinee zum Christkindlmarkt führten viele Musikbegeisterte in die Stadt. Sie verbanden den Konzertbesuch mit einem Bummel über den Weihnachtsmarkt – so belebt Kultur auch die Innenstadt.

Am Samstag, den 30. November, und am Sonntag, den 1. Dezember 2024, wurde das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach aufgeführt. Beide Konzerte waren mit nahezu 800 Kartenverkäufen ausverkauft! Orchester, Solisten, Chor und Junges Vokalensemble der Schlosskirche unter der Leitung von Regionalkantor Sebastian Ruf versetzten das Publikum in vorweihnachtliche Stimmung und durften sich über begeisterten Applaus freuen! Und bereits am Samstagmittag, den 30. November, durften die Besucher der ersten Orgelmatinee zum Christkindlmarkt mit Regionalkantor Sebastian Ruf ein großartiges Orgelkonzert erleben. Die Matineen finden traditionell immer Samstags um 12 Uhr statt und sind fester Bestandteil des adventlichen Kulturprogramms. Auch die Chorproben für die festliche Gestaltung der Weihnachtsgottesdienste – Christmette und 1. Weihnachtsfeiertag – sowie die Vorbereitungen für das Neujahrskonzert am 1. Januar um 16 Uhr laufen bereits.

Weitere Informationen: www.schlosskirchenmusik-bayreuth.de