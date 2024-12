Mietführerschein macht in Bamberg fit für die eigene Wohnung

Im Zeitraum vom 18. bis 20. November 2024 konnte im Zuge des Projektes WoFA – Wohnraum Für Alle in der Blauen Frieda der erste Kurs für den Mietführerschein am Standort Bamberg durchgeführt werden. An drei Nachmittagen, jeweils für drei Stunden, erhielten die insgesamt zehn Teilnehmenden umfassende Informationen zum Thema „Wohnen“ in Deutschland.

Der Begriff “Mietführerschein” bezeichnet ein Zertifikat oder eine Qualifikation, die Personen erwerben können, um sich über die Rechte und Pflichten im Mietrecht sowie über wichtige Aspekte des Wohnens zu informieren. Der Mietführerschein soll insbesondere Menschen helfen, die neu in Deutschland sind oder wenig Erfahrung im Umgang mit Mietverhältnissen haben, um ihnen den Einstieg in das Mietrecht zu erleichtern und sie auf die Herausforderungen des Wohnens in Deutschland vorzubereiten.

Empowerment bei der Wohnungssuche

Der erste Tag des Kurses umfasste wichtige Aspekte der Wohnungssuche, einschließlich der Nutzung verschiedener Anbieter-Webseiten wie Immowelt, ImmoScout und Kleinanzeigen. Die Teilnehmer lernten auch, wie sie sich bei Wohnungsbaugenossenschaften anmelden können, sowohl per Formular als auch online.

Ein zentraler Punkt bei der Unterstützung ist die Eigeninitiative der Teilnehmenden und somit die Förderung der Kompetenzen. Dies wird in gemeinsamen Übungen erarbeitetet. Übung am ersten Tag war das Verfassen eines persönlichen Bewerbungsschreibens und Vortragen vor der Gruppe.

Am zweiten Kurstag wurden die vertragsrechtlichen Inhalte eines Mietvertrages behandelt, einschließlich der Kaution, der Rolle der verschiedenen involvierten Ämter, sowie der Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern. Auch Themen wie Hausordnung und Mülltrennung standen auf der Agenda.

Der dritte Kurstag widmete sich praktischen Aspekten wie Heizen und Lüften, Schimmelvermeidung, Energiesparen, der Beendigung eines Mietverhältnisses und Schönheitsreparaturen. Auch der Austausch ihrer Erfahrungen, die sie in Deutschland und den Herkunftsländern gemacht haben, ist ein wichtiger Bestandteil des Kurses für die durchweg interessierten und wissbegierigen Teilnehmenden. Die Sprachkenntnisse der Teilnehmenden waren fast durchgängig auf B1-Niveau, was eine gute sprachliche Verständigung ermöglicht. Gemeinsame Übungen und das Stellen von Fragen fördern die Sprachkompetenz und sollen auf Gespräche mit möglichen Vermietern vorbereiten, weil diese Gespräche viel Überwindung kosten. Sich hier in der Sprache sicherer zu fühlen, kann die Chancen erheblich verbessern. Und genau das ist es, was der Mietführerschein und auch das gesamte WoFA-Projekt erreichen soll: Chancen auf dem Wohnungsmarkt verbessern.

Am Ende des Kurses nahmen alle Teilnehmenden aus Afghanistan, Syrien und der Ukraine stolz ihre Zertifikate „Mietführerschein“ entgegen, die durch die Referentin ausgestellt und vom zweiten Bürgermeister und Referenten für Soziales der Stadt Bamberg, Jonas Glüsenkamp mitgezeichnet sind.

Weitere Kurse geplant

Der erfolgreiche Start des neuen Formates ist für alle Beteiligten und Teilnehmenden ein wichtiges Signal. Einige Teilnehmende äußerten, dass sie mit den im Kurs vermittelten Informationen wohl einige Fehler hätten vermeiden können, die sie vorher bei der Wohnungssuche gemacht haben. Auch das Interesse an anderen Angeboten und Fortbildungen ist gegeben. Erstaunlicherweise haben sich schon während des Kurses weitere Interessierte für den Mietführerschein gemeldet. Der Kurs wird im Jahr 2025 regelmäßig angeboten werden. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, sich für die Teilnahme zu registrieren. Hierfür ist eine kurze Mail an wofa@freundstattfremd.de ausreichend.