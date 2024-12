Lernen in jeder Lebensphase – Podiumsdiskussion in Bayreuth am 9. Dezember

Mit Unterstützung der Wirtschaftsförderung der Stadt Bayreuth findet am Montag, 9. Dezember, um 18 Uhr eine Podiumsdiskussion zum Thema „Lernen oder Vergessen?“ in der Bottles Flaschenbarlounge, Sophienstraße 4, statt. Nancy Moser (OIM), Robert Göpel (IHK) und Marina Lindner (MINTphilmal) werden dabei von Moderatorin Annegret Schnick durch den Abend begleitet und geben Einblicke in ihre Einschätzungen zur Frage, warum lebenslanges Lernen in einer digitalen Welt unerlässlich ist. Sie beleuchten Chancen und Herausforderungen moderner Lernformen und diskutieren, wie digitale Technologien das Lernen transformieren. Anmeldungen sind ab sofort möglich bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Bayreuth unter der E-Mail-Adresse: wirtschaftsfoerderung@stadt.bayreuth.de.