Landkreis Bamberg als Bundessieger ‚Fahrradaktivstes Kommunalparlament‘ ausgezeichnet

Kommunale Fahrradkampagne STADTRADELN weiterhin auf Erfolgskurs

Das Alte Rathaus in München war Schauplatz der diesjährigen STADTRADELN-Auszeichnungsfeier des Klima-Bündnis. Übergeben wurden die Trophäen an die Gewinnerkommunen von Ministerialdirektor Dr. Thomas Gruber, Amtschef des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr, der dritten Bürgermeisterin der Landeshauptstadt München, Verena Dietl, und André Muno, Geschäftsführer von Klima-Bündnis Services. Grund zum Feiern lieferten die diesjährigen Stadtradeln-Ergebnisse allemal: Mit mehr als 1,1 Millionen Teilnehmenden aus 2.886 Kommunen konnte die Kampagne an die Erfolge des letzten Jahres anknüpfen. Zusammen legten die Teilnehmenden knapp 218 Millionen Fahrradkilometer zurück und vermieden damit nicht nur 36.000 Tonnen CO2 im Vergleich zu einer Autofahrt, sondern setzten auch ein ausdrucksstarkes Zeichen für den Klimaschutz und die Radverkehrsförderung.

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter, bei der Veranstaltung vertreten von Ministerialdirektor Dr. Thomas Gruber: „Seit einigen Jahren schon treiben wir die Stärkung des Radverkehrs in ganz Bayern mit einer konsequenten Planung und Durchführung vielfältiger Maßnahmen voran. Dabei unterstützen wir auch tatkräftig die Kommunen vor Ort: Ein wichtiger und nicht mehr wegzudenkender Baustein hierfür ist das Stadtradeln – die andauernd starke Teilnahme in Bayern ist ein gesicherter Beleg hierfür.“

Auch Verena Dietl, Bürgermeisterin der Landeshauptstadt München, unterstreicht die Wichtigkeit des Zusammenhangs zwischen Radinfrastrukturausbau und effektivem kommunalen Klimaschutz: „Weniger CO2-intensive Automobilität und mehr schnelle, flexible und klimafreundliche Verkehrsmittel wie das Fahrrad – das ist die Herausforderung, vor der Städte wie München stehen. Um den Umstieg für die Bürgerinnen und Bürger so einfach wie möglich zu gestalten, braucht es eine Radinfrastruktur, auf der sie unkompliziert und sicher ans Ziel kommen. Daran arbeiten wir seit Jahren und die diesjährigen Zahlen fürs Münchner Stadtradeln belegen, dass wir auf dem richtigen Weg sind: Noch nie haben sich so viele Münchnerinnen und Münchner am Stadtradeln beteiligt, wie in diesem Jahr – ein erfreuliches Ergebnis!“

Für André Muno, Geschäftsführer von Klima-Bündnis Services, braucht es ein noch engagierteres Vorgehen von Politik und Verwaltung, um die dringend notwendige Mobilitätswende zu schaffen: „Stadtradeln ist eine gute Möglichkeit, Menschen aufs Fahrrad und das Thema Radverkehr auf die Agenda zu bringen. Doch dürfen dort die Bemühungen nicht Halt machen. Auf die Teilnahme an der Kampagne müssen in den Kommunen Taten folgen und das Engagement der Bürger*innen muss sich in eine mutige Verkehrsplanung sowie eine ausreichende Radverkehrsförderung übersetzen. Andernfalls droht die Gefahr, dass wichtige Kampagnen wie das Stadtradeln lediglich zum Feigenblatt in der Verkehrspolitik werden.“

Im Landkreis Bamberg brachte das Kilometer-Zählen des diesjährigen STADTRADELN ebenfalls hervor, wie sehr das Fahrrad als Verkehrsmittel im Alltag und in der Freizeit im Trend liegt. 39 Kreisrätinnen und Kreisräte, die beim STADTRADELN teilnahmen, radelten im Durchschnitt 182 Kilometer pro Person. Sie sorgten mit ihrem Engagement für die Verteidigung des bundesweiten Spitzenplatzes unter den Kommunen mit 100.000 – 499.999 Einwohnerinnen und Einwohnern in der Kategorie „Fahrradaktivstes Kommunalparlament“ und bauten diese Spitzenposition weiter aus (2023:34). „Wir sind begeistert von der Steigerung bei uns in allen Belangen – bei der Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und der geleisteten Kilometer der Parlamentarier. Das haben wir erhofft, aber in diesem Ausmaß sicher nicht erwartet“, betonte Landrat Johann Kalb bei der Preisverleihung in München.

Neben dem 1. Platz als bundesweit fahrradaktivstes Kommunalparlament verzeichnete der Landkreis noch einen weiteren Erfolg: 5.787 aktive Radelnde in 228 Teams aus allen 36 Gemeinden sammelten 1.163.795 Kilometer und verbesserten das Landkreis-Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 133.464 Kilometer. Besonders Kinder an 22 Schulen und 52 KiTas haben sich außerordentlich engagiert. Allen Radelnden ist es zu verdanken, dass der Landkreis Bamberg sich damit auch in Bayern unter den 532 teilnehmenden Kommunen über den 1. Platz in der Kategorie „Fahrradaktivster Landkreis mit den meisten Radkilometern“, nämlich 7,78 Km pro einwohnende Person freuen durfte. Und damit nicht genug, bei der bayerischen STADTRADELN-Abschlussveranstaltung war Fortuna dem Landkreis per Losentscheid hold. Das Mobilitäts-Team gewann eine mobile Fahrradabstellanlage, die nun überall für Landkreis-Veranstaltungen eingesetzt werden kann.

Nächstes Jahr geht das STADTRADELN in die zehnte Jubiläumsrunde. Vom 23. Juni bis 13. Juli 2025 heißt es erneut: Kräftig in die Pedale treten! Weitere Infos unter: landkreis-bamberg.de/Stadtradeln/

Info

Stadtradeln ist eine internationale Kampagne von Klima-Bündnis Services und wird von den Partnern Ortlieb, ABUS, e-motion, linexo by WERTGARANTIE, Busch + Müller, Schwalbe, WSM und Paul Lange & Co. unterstützt. In Bayern wird die Kampagne durch die AGFK Bayern und das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr unterstützt.