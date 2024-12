Kultur auf einen Klick mit dem KultNavi Fichtelgebirge

Die Kulturszene im Fichtelgebirge hat viel zu bieten und in Zeiten, in denen digitale Formate immer wichtiger werden, sollen mit der digitalen Teilhabeplattform KultNavi Fichtelgebirge kulturelle Angebote für alle Interessierten online zugänglicher und erlebbar gemacht werden.

Die Plattform wird eine zentrale Anlaufstelle für kulturelle Angebote, Veranstaltungen und Kulturakteure sowie Interessierte in der Region werden. Dafür möchte das Projektteam die Bevölkerung aus dem Fichtelgebirge aufrufen, sich an der Online Befragung zu beteiligen und somit aktiv ihre Ideen und Anregungen zu teilen. „Kultur ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft, und wir möchten sicherstellen, dass sie auch in digitalen Formaten lebendig bleibt“, so Christina Heydenreich, Projektleitung von KultNavi Fichtelgebirge. „Wir freuen uns auf den Austausch und die kreativen Ideen von unseren Bürgerinnen und Bürgern.“

Die Online Bürgerbeteiligung ist bis zum 31.01.2025 möglich und zu finden unter: https://mach-mit.freiraum-fichtelgebirge.de/de-DE/projects/kulturdigitalerleben. Mitmachen lohnt sich, es gibt tolle Preise zu gewinnen.

Mehr Infos zum Projekt KultNavi Fichtelgebirge unter: https://freiraum-fichtelgebirge.de/digitale-kulturelle-teilhabeplattform-kultnavi-fichtelgebirge/. Das Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und der KfW. Umgesetzt wird es vom Team Smartes Fichtelgebirge.