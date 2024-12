Kirche Kunterbunt Coburg am 7. Dezember in der Morizkirche

Die Kirche Kunterbunt Coburg lädt herzlich zu einer adventlichen Veranstaltung am 7. Dezember in die Morizkirche in Coburg ein. Von 10 bis 13 Uhr sind alle Familien mit Kindern bis 12 Jahren willkommen. Unter dem Motto „Fürchte dich nicht!“ erwartet die Gäste ein buntes Programm mit vielen Kreativ- und Aktivstationen.

Die Familien dürfen sich auf eine fröhliche Feierzeit mit interaktiven Liedern der Kirche Kunterbunt Band sowie ein unterhaltsames Theaterstück freuen. Den Abschluss des Vormittags bildet ein leckeres, kostenloses Mittagessen für alle Teilnehmer.

Außerdem wird an diesem Tag für den Kooperationspartner GAiN gesammelt. Wer gewaschene Winterkleidung bis Größe 146 spenden möchte, hat die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun. Weitere Informationen zur Anmeldung, den Spenden und dem Programm sind unter kikuco.de zu finden. Eine Anmeldung wird erbeten, um die Planung von Essen und Materialien zu erleichtern.

Die Kirche Kunterbunt ist ein Kooperationsprojekt aus dem CVJM Coburg, den Kirchengemeinden St. Moritz, Johanneskirche und Katharina-von-Bora sowie der evang. luth. Gesamtkirchengemeinde Coburg.