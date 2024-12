Jugendpfleger in Stadt und Landkreis Forchheim veranstalten Ski-Freizeit für Jugendliche

Forchheims Jugendpfleger Daniel Sauer veranstaltet, gemeinsam mit den Jugendpflegen Ebermannstadt und Heroldsbach/Hausen, eine Ski-/Snowboard-Fahrt für Jugendliche. Am Samstag,18.Januar 2025, geht es in die schneebedeckten Alpen. Start ist frühmorgens um 6 Uhr in Forchheim, Rückkunft gegen 21 Uhr. Nach der Ankunft im Skigebiet steht ein ganzer Tag auf der Piste auf dem Programm. Gemeinsam mit erfahrenen Betreuerinnen und Betreuern erwartet die Skifans ein actiongeladener Tag voller Wintersport, Spaß und unvergesslicher Erlebnisse.

Die Fahrt ist für brettlsichere Jugendliche ab 14 Jahren geeignet. Auf dem Ziel steht, je nach Schneeverhältnissen, vorzugsweise die Skiregion rund um Brauneck/Lenggries, Zillertalarena oder Wilder Kaiser.

Kosten: 30 Euro pro Person für den Bus + Skipass ca. 50,00 € (Das Geld für den Skipass wird im Bus bar eingesammelt)

Anmeldung und weitere Informationen unter www.unser-ferienprogramm.de/forchheim