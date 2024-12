Jubiläum des Todes von Heinrich II. im Mittelpunkt des neuen Bandes des Historischen Vereins Bamberg

Am Freitag, 13. Dezember, um 18 Uhr stellt der Historische Verein Bamberg e. V. den neuen Wissenschaftlichen Bericht des gemeinnützigen Vereins im Großen Saal der Volkshochschule Bamberg-Stadt in der Tränkgasse in Bamberg vor.

In dem Buch erscheinen u. a. Beiträge zum 1000. Todestag von Kaiser Heinrich II. etwa von Christian Lange zu „Kaiser Heinrich II. und dem Filioque“, von Sybille Ruß zum „Sternenmantel Kaiser Heinrichs II.“ und von Manfred Welker zu „Kaiser Heinrich II. und Herzogenaurach“. Weitere Beiträge behandeln z. B. die Stadtarchäologie in Bamberg, das Englische Institut, das „verschwundene Bamberger Spital St, Gertraud“, „Die Grabplatte des Domherrn Wilhelm Schenk von Limpurg in der Nagelkapelle des Bamberger Doms“, „Fehden des fränkischen Niederadels im späten Mittelalter“, „Zeichen des Religiösen und regionale Firmengeschichte am Beispiel der Eisengießerei Langhammer in Bamberg“, Überlegungen zum Tag des offenen Denkmals sowie Beiträge von Klaus Tenschert zu Kostbarkeiten aus den Beständen der Sammlungen des Vereins. Der Verein erinnert in dem Bericht auch an den verstorbenen ehemaligen Vorsitzenden Dr. Lothar Braun.