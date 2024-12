HofBus GmbH mit Fahrplanwechsel zum 15. Dezember

Am Sonntag, 15. Dezember 2024, tritt bei der HofBus GmbH ein neuer Fahrplan in Kraft. Die Linien 1505, 1506, 1507 und die Spätverkehr-Linien 1514, 1515, 1516 sind von den Anpassungen nicht betroffen.

Auch die Schulbuslinien bleiben unverändert. Bei allen anderen Linien ändern sich die Taktung sowie die Linienführung und somit auch die Abfahrtzeiten an den Haltestellen.

Änderungen Montag bis Freitag:

Die Linien 1501 ab Heideweg und 1502 ab Vogelherd bedienen die Haltestellen in Richtung Sonnenplatz fünf Minuten früher als bisher. Die Linie 1504 bedient weiterhin im 30-Minuten-Takt zwischen Studentenberg – Sonnenplatz – Studentenberg. Zwischen Moschendorf – Sonnenplatz – Moschendorf wird im Wechsel über die Wunsiedler Straße und die Erlhofer Straße (Kolpingshöhe) gefahren, so dass dort ein 60-Minuten-Takt entsteht. Diese Bedienung ersetzt die Linie 1508, die ab Dezember montags bis freitags eingestellt wird.

Die Linie 1509 fährt in Richtung Jägersruh über die Joerdensanlage. In Richtung Sonnenplatz werden die Haltestellen Wartturmweg und Pfarrhofstraße alle 120 Minuten angefahren. Die Linie 1511 verkehrt stündlich zwischen Unterkotzau und Hauptbahnhof. Hierbei werden die Haltestellen ab Unterkotzau in Richtung Sonnenplatz sechs Minuten früher angefahren. Somit wird zwischen Hauptbahnhof – Sonnenplatz – Hauptbahnhof ein 15-Minuten-Takt generiert. Die Fahrt der Linie 1512 Abfahrt 6:04 Uhr Wölbattendorf entfällt mangels Fahrgastaufkommen.

Änderungen Samstag:

Die Linie 1501 ab Heideweg und 1502 ab Vogelherd bedienen die Haltestellen in Richtung Sonnenplatz fünf Minuten früher als bisher. Die Linie 1502 übernimmt die Streckenführung des Sonntagverkehrs und bedient nun auch samstags das Münsterviertel von und nach Krötenhof. Auch die Linie 1508 fährt nun samstags und sonntags zwischen Leimitz – Breslaustraße – Sonnenplatz – Kolpingshöhe – Untreusee – Lindenbühl – Moschendorf. Durch die Bedienung der Linie 1508 entfallen die Fahrten der Linie 1510 an Samstagen. Neu ist, dass die Linie 1513 bereits ab 7 Uhr zwischen Jägersruh – Sonnenplatz – Schloßweg – Studentenberg – Zoo verkehrt und somit die Linie 1504 samstags nicht mehr fahren wird. Die Linie 1511 fährt stündlich zwischen Unterkotzau – Sonnenplatz – Unterkotzau und die Linie 1512 stündlich zwischen Wölbattendorf – Sonnenplatz – Wölbattendorf (Heimstätten wird im 120-Minuten-Takt bedient).

Änderungen Sonn- und Feiertag:

Die Linien 1501 ab Heideweg und 1502 ab Vogelherd bedienen die Haltestellen in Richtung Sonnenplatz fünf Minuten früher als bisher.

Die Linien 1501, 1502, 1503, 1508, 1511, 1512 und 1513 werden an Sonn- und Feiertagen im 120- Minuten-Takt bedienen. Bei den Linien 1506 und 1507 bleibt der Stundentakt bestehen.

Haltestellen: Aufgrund geänderter Linienführungen werden die Haltestellen Admiral-Scheer-Straße, Scharnhorststraße und Schaumbergstraße künftig nicht mehr angefahren.

Organisatorisches:

Detaillierte Fahrpläne finden Sie unter http://www.vgn.de und www.hofbus.de. Bitte informieren Sie sich vor Fahrtantritt über den neuen Fahrplan der benötigten Linie.

Zusätzlich zu den kompakten Fahrplanheften des VGN bietet die HofBus ab Mitte Dezember an den Vorverkaufsstellen auch größere Fahrplanhefte an, um den Service einer besseren Lesbarkeit sicherzustellen.

HINWEIS:

Bis Samstag 14. Dezember, haben die Aushangfahrpläne an den Haltestellen Gültigkeit. Ab Sonntag, 15. Dezember 2024, gilt der Jahresfahrplan 2024/2025. Jedoch werden nicht alle Haltestellen an diesem Tag mit den neuen Fahrplänen ausgestattet sein. Hintergrund ist, dass an 254 Haltestellen des Stadtgebietes verpflichtend Fahrpläne im VGN-Format und VGN-Layout angebracht werden müssen. Diese Umstellung erfolgt über mehrere Tage in KW 51 und KW 52.

Das bedeutet, dass ausschließlich Fahrpläne mit der Kennzeichnung „ab 15.12.2024“ Gültigkeit haben. Fahrpläne mit einem anderen Gültigkeitsdatum (vor dem 15.12.2024) beinhalten falsche Abfahrtzeiten. Wir bitten um Verständnis.