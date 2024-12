Henry Freisinger aus Forchheim ist neuer Vizepräsident des VDV

Henry Freisinger ist am 23. November einstimmig zum Vizepräsidenten des Verbandes Deutscher Vermessungsingenieure (VDV) e.V. gewählt worden

Freisinger hat in Würzburg studiert und ist Inhaber und Geschäftsführer des Ingenieurbüros Freisinger GmbH & Co. KG in der Kreisstadt Forchheim/Oberfranken. Das Vermessungsbüro ist breit aufgestellt und unter anderem in den Bereichen Bau- und Ingenieurvermessung, Laserscanning, Drohnenbefliegung sowie Bestandsvermessung tätig. Freisinger ist zudem von der Bayerischen Ingenieurekammer zertifizierter Prüfsachverständiger für die Vermessung im Bauwesen.

Henry Freisinger hat sich in den vergangenen Jahren in mehreren Funktionen bereits sehr aktiv in der berufsständischen Arbeit engagiert. Zu nennen ist hier beispielsweise die Funktion des Referenten für Freie Berufe im Bundesvorstand des VDV oder auch seine Mitarbeit im Bundesvorstand der Arbeitsgemeinschaft Selbstständige in der SPD sowie im Regionalverband Forchheim des BDS – Bund der Selbstständigen Deutschland.

In seiner neuen Funktion folgt Henry Freisinger auf Frank Pöhlmann (Bad Windsheim), der diese Position in den vergangenen 8 Jahren innehatte. Gemeinsam mit Präsident Wilfried Grunau, Vizepräsident Ullrich Wille und Geschäftsführer Burkhard Kreuter bildet Freisinger das Führungsteam des VDV.

Über den VDV:

Der Verband Deutscher Vermessungsingenieure (VDV) ist ein Berufsverband für Vermessung und Geoinformation und vertritt bundesweit rund 5.000 Ingenieurinnen und Ingenieure, darunter Selbstständige ebenso wie Mitarbeitende in der Freien Wirtschaft, Angestellte und Beamte im Öffentlichen Dienst sowie Studierende. Der Berufsverband wurde 1949 in Essen gegründet. Präsident des Verbandes ist Wilfried Grunau aus Edewecht.