Großer Basketball-Tag in Stegaurach war voller Erfolg

Profis trainieren mit Nachwuchs

Der 20. Basketball-Förderzentren-Tag war ein echtes Highlight im Schuljahr der beteiligten Schülerinnen und Schülern. In der Aurachtalhalle trafen sich acht Förderzentren aus der Stadt, dem Landkreis Bamberg und sogar aus angrenzenden Regionen, um gemeinsam mit den Profis der Bamberg Baskets unvergessliche Trainingseinheiten zu erleben.

Rund 140 Kinder und Jugendliche sowie ihre Lehrkräfte waren mit vollem Einsatz dabei, als es hieß: dribbeln, Körbe werfen und die eigenen Basketball-Skills verbessern. Die Stars der Bamberg Baskets standen dabei nicht nur für Trainingstipps bereit, sondern posierten auch geduldig in der Fotobox der Kommunalen Jugendarbeit, wo die Kinder Erinnerungsbilder mit den Profis machen konnten.

Neben den sportlichen Höhepunkten sorgte auch die passende Verpflegung für Begeisterung: Alle Teilnehmer erhielten eine Fitness-Energy-Tasche, gefüllt mit Proteinsnacks, Getränken, Obst und weiteren Leckereien – großzügig bereitgestellt von Rewe Burkhard in Sassanfahrt.

Die Aktion ist ein Gemeinschaftsprojekt, das seit vielen Jahren erfolgreich von der Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises Bamberg, dem Lions Club Bamberg-Residenz vertreten durch Udo Kolbert, dem Freak City Bamberg e.V. und weiteren Partnern organisiert wird. Ein besonderer Dank geht an die engagierten Lehrkräfte, die diese Veranstaltung durch ihre Unterstützung und Teilnahme möglich machen.

„Es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, wie viel Begeisterung und Freude die Kinder an diesem Tag haben. Die Zusammenarbeit mit den Profi-Spielern der Bamberg Baskets und die gute Organisation sind das Geheimnis des Erfolgs“, so stellvertretender Landrat Bruno Kellner in seiner Begrüßungsrede.

Den jungen Basketballerinnen und Basketballern wird dieser Tag noch lange in Erinnerung bleiben – ein voller Erfolg für den Nachwuchssport in der Region!