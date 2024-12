Gospelklänge in St. Bartholomäus in Kirchehrenbach

„Ich singe Dir mit Herz und Mund“ – war das Thema des Buches zu dem der Kunst- und Kulturverein Kirchehrenbach den bekannten Schriftsteller Johannes Wilkes aus Erlangen und den Gospelchor Amazingers ebenfalls aus Erlangen gemeinsam zu einer Benefiz Veranstaltung verpflichten konnte. Der Reinerlös dieser Veranstaltung ist zu 100% der vom Kirchehrenbacher Pfarrvikar Thomas Muttam gegründeten Stiftung Hoffnungsstrahl zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen in Indien gewidmet.

Wie Legosteine fügten sich Gospel Songs mit den Geschichten zu den Kirchenliedern ineinander.

Eindrucksvoll, unter welchen Umständen Dietrich Bonhoeffer Weihnachten 1944 im Gestapo-Gefängnis Berlin sein großes Trostlied „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ gedichtet hat, wenige Monate, bevor man ihn in Flossenbürg ermordet hat. Eine Einheit mit dem Gospel „Lead me, precious Lord“.

Mit „Rise up, shepherd“ war der Bogen zur weihnachtlichen Zeit und dem 1. Advent gespannt. Johannes Wilkes erzählt noch einmal neu die Entstehungsgeschichte von „Stille Nacht heilige Nacht“. Mäuse waren schuld, sie hatten den Blasebalg der Orgel von St. Nicola in Oberndorf bei Salzburg zerfressen. Auf die Schnelle musste für die Heilige Nacht ein neues Lied her, das man zur Gitarrenbegleitung singen konnte. Der Lehrer, Franz Gruber, komponierte die Musik zu dem Text des jungen Hilfspfarrers Joseph Mohr. 1818 erklang dann das bekannt Weihnachtslied „Stille Nacht heilige Nacht“ zum ersten Mal.

Eine Hitparade der Kirchenlieder gibt es tatsächlich, sie wird angeführt von einem Lied aus dem Jahr 1961 aus der Feder von Martin Schneider aus Freiburg. „Danke für diesen guten Morgen“ , der hier in Kirchehrenbach am 1. Advent ein wunderbarer Nachmittag war.

Mit viel Applaus wurden die Amazingers und Johannes Wilkes aus der Kirche St. Bartholomäus in Kirchehrenbach verabschiedet.