Film „Weisheit des Glücks“ wird in Hof gezeigt

Der Film „Weisheit des Glücks“ läuft am kommenden Montag, 9. Dezember um 19 Uhr im CentralKino in Hof, Altstadt 8. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erleben eine inspirierende und unmittelbare Begegnung mit dem Dalai Lama. Veranstalter des Abends ist die Tibet-Initiative, Regionalgruppe Hof, gemeinsam mit dem CentralKino. Ein Film entstand auf der Grundlage einer Initiative von Barbara Miller, Philip Delaquis und Manuel Bauer, in Zusammenarbeit mit Richard Gere und Oren Moverman.

Gefördert wird die Veranstaltung durch das Programm des Bundesfamilienministeriums „Demokratie leben!“. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass am darauffolgenden Tag, am 10. Dezember, der „Tag der Menschenrechte“ begangen wird. In engem Zusammenhang damit ist zu sehen, dass Generationen von Tibetern seit Jahrzehnten auf der Flucht sind, auch das geistige Oberhaupt der Tibeter lebt seit Jahrzehnten in Indien. Im neuesten Magazin der Tibet-Initiative „Brennpunkt Tibet“ wird das Leben der Tibeterinnen und Tibeter im Exil als „Eine der erfolgreichsten Flüchtlingsgeschichten der Moderne“ beschrieben.

Zur „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen“ gehören das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person, Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz, Schutz vor Folter, Haft und Willkür sowie unter vielen anderen Rechten das Recht auf eine Staatsangehörigkeit.