Feuer in leerstehender Fabrik in Schönwald – erneuter Zeugenaufruf

SCHÖNWALD, LKR. WUNSIEDEL. Am Sonntagmorgen, 10. November, kam es in einer ehemaligen Fabrik in Schönwald zu einem Brand. Die Kriminalpolizei Hof hatte die Ermittlungen übernommen und bittet erneut um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie bereits am 11. November berichtet, war am Vortag gegen 5 Uhr ein Holzanbau der ehemaligen Porzellanfabrik in Brand geraten. Nachdem die Brandursache zunächst unklar war, ermittelt die Kriminalpolizei Hof inzwischen wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Mittlerweile liegt den Beamten ein Video vor, das drei Jugendliche zeigt, die nach Mitternacht in der Nähe des Schönwalder Bahnhofs mit dem Rad unterwegs waren. Ob die Jugendlichen in Zusammenhang mit dem Brand stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Wer Hinweise auf die Identität der Jugendlichen geben oder sonst sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/7040 bei der Kripo Hof zu melden.