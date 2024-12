Ev. Christusgemeinde Speichersdorf mit neuem Kirchenvorstand

Einführung ins Amt – und Verabschiedung

Die Christusgemeinde hat einen nahezu komplett neuen Kirchenvorstand. In einer feierlichen Zeremonie am ersten Adventssonntag wurden die neuen Kirchenvorstände von Pfarrer Hannes Kühn in ihr Amt eingeführt und die ausscheidenden Kirchenvorstände entpflichtet und verabschiedet.

1895 Mitglieder zählt die evangelisch-lutherische Christusgemeinde, sechs gewählte Mitglieder und zwei berufene Mitglieder ihr Leitungsgremium. In ihren Dienst hatten in den zurückliegenden sechs Jahren und weit darüber hinaus Elke Bundscherer (Vertrauensfrau), Heidi Lauterbach (jahrzehntelang auch Kirchenpflegerin), Erich Porsch (30 Jahre Redakteur des Kirchenboten), Dominik Fick, Tobias Krodel, Manuela Reiß, Regina Sendelweck, Sonja Stangl, Christa Streit, Conni Olischer, Christine Lubig-Schmitt und Thomas Schneider als Mitglieder des Leitungsgremiums viel Zeit und Engagement gestellt und an vielen Entscheidungen mitgewirkt, dankte Pfarrer Hannes Kühn in seiner Laudatio namens der Gemeinde. Die sechsjährigen turnusmäßigen Kirchenvorstandswahlen im Oktober hatten weitgehend zu einem Generationswechsel und zu einer deutlichen Verjüngung des Gremiums geführt. Mit 17 begabten, motivierten und vor allem jungen Kandidaten hatten sich im Oktober bemerkenswert viele für das ehrenamtliche Amt zur Wahl gestellt. Bei verschiedenen Anlässen, wie zuletzt beim Gemeindefest an Erntedank, hatten sich die Kandidierenden in ihrer Kirchengemeinde vorgestellt. Bei den Kirchenvorstandswahlen im Oktober wurden dabei Katharina Hertel, Sabine Jauernig, Edeltraud Neiß, Carolin Porsch, Carina Steininger und Stefan Steininger direkt gewählt. Am 5. November hatte sich das neue Gremium erstmals zur konstituierenden Sitzung getroffen und mit Kristina Littig und Micha Brehm zwei weitere Mitglieder berufen. Mit Joachim Brehm, Lukas Brehm, Sandra Fichtner, Tanja Fichtner, Heike Geier, Rena Herath, Jürgen Küffner und Lisa Lauterbach gehören alle weiteren zur Wahl aufgestellten Personen dem erweiterten Kirchenvorstand an. „Ihr seid berufen, in vielfältiger Hinsicht Türöffner zu sein“, so Pfarrer Hannes Kühn. Der Geistliche zeigte sich überzeugt, dass die Wahl der vielen neuen und jüngeren Mitglieder in die Gemeindeleitung viele neue Ideen und frische Impulse bei der Modernisierung der Gottesdienstformen, bei baulichen Maßnahmen, bei gemeinsamen Aktionen und Feiern und damit neue Perspektiven in die Gemeinde bringen werden. Sie seien allesamt Menschen, die mutig neue Wege gehen wollen, die sich den Veränderungen der Zeit stellen und ihnen mit Tatkraft und Glauben begegnen. „Wir dürfen gespannt sein auf das, was gemeinsam wachsen und blühen wird.“ Gemeinsam waren die ausgeschiedenen und neuen Kirchenvorstände am Sonntag zusammen mit dem Geistlichen unter den Klängen des Posaunenchors und der Orgel in das Gotteshaus eingezogen. Für die Kirchenvorstandsmitglieder gab es zum Dank einen Herrnhuter Weihnachtsstern, ein Buchgeschenk und einen Gutschein. Im Anschluss an den Gottesdienst traf man sich zum Stehempfang im Gemeindehaus.