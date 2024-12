Erfolgreiche Fortbildung für die Hausmeister aller Liegenschaften im Landkreis Kulmbach

Bei der 21. jährlichen Fortbildung für die Hausmeister aller Liegenschaften, Grund- und weiterführenden Schulen im Landkreis Kulmbach stand die Vermittlung aktueller Entwicklungen in den Bereichen Energieeffizienz, nachhaltige Technologien und Umweltschutz im Vordergrund. Die Veranstaltung wurde vom Klimaschutzmanagement des Landkreises in Zusammenarbeit mit der Energieagentur Nordbayern organisiert. Ziel war es, die Teilnehmenden bestmöglich auf die Herausforderungen in diesen zukunftsweisenden Bereichen vorzubereiten.

Schwerpunkte der Fortbildung

Die diesjährige Fortbildung setzte thematische Akzente in den Bereichen Abfallwirtschaft, Wärmepumpentechnologie, energieeffiziente Thermostatventile und moderne Speichertechnologien.

Der Vormittag fand im Schulungszentrum der Firma Glen Dimplex Deutschland statt. Am Nachmittag führte eine Exkursion zu den Batteriespeichern der Freiflächen-Photovoltaikanlage in Eggenreuth, wo die praktische Anwendung moderner Speicherlösungen im Fokus stand.

Detlef Zenk, Fachbereichsleiter für Abfallwirtschaft und Deponiebetrieb, betonte die zentrale Rolle der Abfalltrennung. Besonders Schulen haben hier eine Vorbildfunktion, um Umweltbewusstsein bei Kindern und Jugendlichen zu fördern.

Klimaschutzmanagerin Ingrid Flieger und Sebastian Born von der Energieagentur Nordbayern präsentierten innovative Thermostatlösungen mit Einzelraumregelung. Dank intelligenter Präsenzsensoren lassen sich in ungenutzten Räumen bis zu 25 % Energie einsparen, indem Temperaturen automatisch angepasst werden.

Heiko Lindner von Glen Dimplex Deutschland berichtete aus der Praxis über den Einsatz von Großwärmepumpen in öffentlichen Gebäuden, während Sertan Polat und Andreas Engelhardt die Bedeutung moderner Speichertechnologien für die Ertüchtigung der Netzinfrastruktur erläuterten.

Langjährige Tradition und Bedeutung der Schulungen

Seit der ersten Veranstaltung im Jahr 2000, initiiert durch den Agenda-Arbeitskreis „Schule und Umwelt“, haben die Schulungen kontinuierlich zur Qualifikation der Hausmeister beigetragen. Sie gelten in Schulen als wichtige Ansprechpartner für Abfallvermeidung, Energieeffizienz und Ressourcenschonung.

Angesichts der Energiewende haben sich die Anforderungen an das Wissen der Hausmeister erheblich erweitert. Themen wie energieeffiziente Heizungstechnologien, Gebäudestandards und erneuerbare Energien stehen zunehmend im Fokus. Der Landkreis Kulmbach hat bereits Schulungen zu innovativen Themen wie hydraulischem Abgleich, Blockheizkraftwerken, Solarthermie und Photovoltaik durchgeführt.

Wissensplattform für Energie und Klimaschutz

Fortbildungen wie diese schaffen eine wertvolle Plattform für den Austausch und die Förderung von Know-how im Bereich Klimaschutz und Energieeffizienz. Gemeinsam mit den Hausmeistern möchte der Landkreis Kulmbach ein nachhaltiges Fundament für den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen schaffen und die Nutzung regenerativer Energien weiter voranbringen.