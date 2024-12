Ehrenamt in Bamberg stärkt die Gesellschaft und die Engagierten selbst

Rund 29 Millionen Menschen in Deutschland engagieren sich ehrenamtlich – das entspricht mehr als einem Drittel der Bevölkerung. Der Internationale Tag des Ehrenamts am 5. Dezember würdigt diesen unverzichtbaren Einsatz für die Gesellschaft. Bei wellcome – Praktische Hilfe nach der Geburt können sich Menschen ehrenamtlich für das Wohl von Kindern und ihren Familien einsetzen. Ein sehr wichtiges Engagement, denn Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft.

Mit der Geburt eines Babys wird der Alltag auf den Kopf gestellt. Die Ehrenamtlichen von wellcome, mit dem passenden Titel „Engel“, lassen Familien in dieser Situation nicht allein.

Ehrenamtliches Engagement macht glücklich und hält fit

Seit 2012 ist das Projekt in Bamberg vertreten. In dieser Zeit wurden in Bamberg weit über 300 Familien mit über 10.000 ehrenamtlich geleisteten Stunden unterstützt. Es ist ein Angebot für alle Familien. Nicht nur die Familie profitiert in dieser Zeit, wie das Zitat von Gabi, einer wellcome-Ehrenamtlichen aus Bamberg deutlich macht:

„Nach den Einsätzen fühle ich mich so bereichert, dass man es schwer in Worte fassen kann.“

Ehrenamtliche in Bamberg dringend gesucht

Die Zahl der Familien mit Unterstützungsbedarf wächst. Auch in Bamberg werden zurzeit neue Ehrenamtliche gesucht. Willkommen ist, wer Freude am Umgang mit Babys hat, zuverlässig und aufgeschlossen ist und ein flexibles Engagement sucht, bei dem er einmal die Woche zwei Stunden Zeit investiert.

Über wellcome